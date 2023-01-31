【情人節2023】冧冧情人節禮物精選 agnès b.+Lush+TechLife浪漫實用兼備【內附連結】

▲ 冧冧情人節禮物精選，左為Lush限量發售 Fresh & Flowers 訂閱箱，右為agnès b.環保布袋花束。

今年是雙春兼閏月，乃婚嫁好時年，本周日是正月十五元宵節，亦即中國情人節，再過一個星期，就是2月14日的西方情人節，向愛侶表達愛意，送一份窩心小禮物，增進感情。

agnès b. CAFÉ & FLEURISTE

向心儀女孩送上鮮花，是情人節最甜蜜的儀式。今年情人節，agnès b. FLEURISTE特別呈獻環保布袋花束，以精美的環保布花袋取代花紙包紮花束，同時可作休閒布袋重覆使用，環保之餘更顯你的精巧心思；而情人節限量版Snap Cardigan b. bear則配襯鮮花或永生花盒作套裝發售，另外亦有法式鮮花花束，為您在浪漫佳節輕鬆製造儀式感，取悅伊人。

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即日起至2023年1月31日，預訂指定情人節系列花藝精品即可享九折早鳥優惠，立即為摯愛預備禮物，歡度專屬兩人的佳節。

Lush

情人節限定系列更首次包括 Fresh & Flowers 訂閱箱！從前只限於巴黎門市及網上訂購的 Fresh & Flower 訂閱箱，即將打破先例於2月3日至14日期間在全球門市發售。

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這個獨一無二 的禮盒包含各款由新鮮蔬果和草本成分製成的產品，並附上美麗的鮮花花束，真切體現Lush 的使用新鮮成分的核心價值。 不論是用作寵愛自己、或用作浪漫約會夜與摰愛共享的禮物， 抑或用作與摯友慶祝「良朋節」的心思，這個禮盒將帶來獨有 的「新鮮感」！

TechLife

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「甜蜜之家」、「浪 漫放閃」及「冒險之路」三大主題的禮物，特別為處於不同階段的情侶而設！無論熱衷探索 秘境，上山下海；抑或喜好留家休息，溫馨小聚，都可以為「他」或「她」送上一份貼心禮 物，同渡甜蜜佳節！

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編輯：葉翠華