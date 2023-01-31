【學校動態】設計課程關顧學生多方面成長 沈香林中學校長：世上沒有最強教學

▲ 佛教沈香林紀念中學校長呂恆森認為：「「世上沒有最強的教學，只要能啟發學生學習，就是最理想、最合適的教與學方法。」

通常教育新聞報道有關中學收生，都是錦上添花的多，某某名校收生如何爆滿，競爭如何激烈。我就偏偏喜歡找一些滄海遺珠，發掘學校怎樣經過努力，而獲得家長及學生認同，今次講的這間是屯門區一間屋邨中學。

這間學校旁邊是一間地區名校，所有光茫、吸引力都被名校搶光。不過這間學校憑藉校長的努力，備受家長所追捧。最近幾年人口下降的情況下，仍然不跌反升，首階段收生平均約2.5人爭一個位，與名校相比雖然競爭算不上什麼，但以一間屋邨中學來說已相當成功。

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我曾到訪這間學校，它給我的觀感是「最美的風景是人」。曾有一次駕車到學校大閘，正好遇著放學時間，正當校工叔叔準備走出來開大閘時，有一名高中學生趕在校工前幫手開閘，說了一句「等我來」，我當時心想「有無咁乖？」。入到學校內，絕大部學生也是自然地與我這陌生人打招呼，或見學生與校長、老師、校工有說有笑，感覺相當溫馨。

這間便是屯門大興邨的佛教沈香林紀念中學，校長呂恆森說：「家長對學校投下信心一票，報名情況令人鼓舞，證明學校的改革及理念得到家長認同。」他續說：

受疫情影響，整個學年大家都在不斷調應，感恩有高效的教師團隊、全力配合學校發展的家長及學生，大部份學校活動都能按計劃進行，包括算是全港最早一批學校恢復全日制。

呂校長相信，家長認同學校的定位，是幫助建立學生的自信。新一週期的三年學校發展計劃，以「自信堅毅、裝備未來」為主題，重點關顧學生多方面成長，包括培養學生良好習慣、自學能力和學習技巧，以及建構健康關愛校園，以培養學生成為富責任感及勇於承擔的公民。

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學校因應學生能力設計的課程，呂校長就說， 「世上沒有最強的教學，只要能啟發學生學習，就是最理想、最合適的教與學方法。」

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