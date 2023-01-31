【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？

▲ 龔嘉欣男友的身份曝光！

龔嘉欣日前出席TVB新劇《新四十二章》宣傳，問到她是否有男友，嘉欣沒有否認：「大家要知就會知，我唔講大話嘅，總之我冇話冇啦，我都大個女，要為將來打算。」隨後，嘉欣的好姊妹陳凱琳在社交網分享短片，令嘉欣與紅衣男子「洩蜜」！

而嘉欣男友的身份隨之被「起底」，更有爆料者指二人早已秘密拍拖2年，更共賦同居，愛得相當低調。

男友身份曝光

有爆料者向傳媒指龔嘉欣的男友是日籍甜品大師松岡哲也，而男方現時在尖沙咀、銅鑼灣經營兩間蛋糕店，陳凱琳也與松岡哲也早已認識，並積極替好姊妹牽紅線。

松岡哲也在29歲時，隨日本經紀公司來香港發展，輾轉由模特兒轉為任職蛋糕師。而他的IG帖文大部份也是蛋糕的相片。

嘉欣與男友同居之餘，更一同經營餅店，難怪在嘉欣IG曾出現該日式蛋糕店的產品呢！

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瞄準圈內人

而有一個更加「爆」的消息，就是嘉欣的男友似乎對圈內人是情有獨鍾。

松岡哲也在與嘉欣交往前，曾與TVB女星拍拖。而爆料人指該女星與嘉欣在IG上未有互相追蹤，是關係一般的。

至於嘉欣被指「洩蜜」後，在個人IG的更新也是為新劇《新四十二章》宣傳，她寫道：「兔年開始有我哋陪住大家，我自己都期待咗好耐嘅作品，仲要生鬚添」。

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曾被封緋聞女王

入行15年的嘉欣，僅曾承認與鄧健泓的兩年情。分手後的龔嘉欣更為情傷一度暴瘦至皮包骨，體重只有95磅，幸龔嘉欣最終走出情傷困境。

及後，她與不少男藝人傳緋聞，包括關楚耀，趙勇康，許家傑，沈震軒，張振朗等，可是嘉欣一直未有發展一段正式公開的新戀情。

在2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。雖然她一直未有公開承認戀情，不過火鍋店開幕當天，Bryan亦有在場。另外，嘉欣亦有陪Bryan慶祝生日，從IG照片所見，更儼如女主人般坐於男友身旁。

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