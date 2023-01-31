【重男輕女】80後媽媽為追仔連生7女兒　鄰居曝內幕：經濟條件普通孩子都是「散養」

▲ 80後媽媽，為咗追仔，就算連生7個女都要繼續追，第8個終於成功追到仔。

不少人仍有重男輕女觀念，廣東普寧一名80後女子，為了追仔，連生7個女被笑指生「7仙女」都要拼命追，終於第8個如願以償成功生仔，但鄰居爆料指她們經濟條件普通，並帶點不滿說：「孩子都是「散養」，以致於孩子有點邋遢，也沒有太管教。」

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短片中，拍攝者李姓女子看到一排的孩子便一邊拍攝一邊順序數過去，

給大家看看我鄰居家的小孩！1，2，3，4，5，6，7，最後真的生了這個(男孩)，農村的都是自然生，有就生，最大12歲吧，這個小(男)孩3歲吧，我是90後，我當然覺得生太多了呀！生了之後又不能好好的養孩子…

當鏡頭停在正在喝奶的男童身上，李姓女子更笑說：「最後生的這個，然後就不用生了」，最後還大笑了幾聲。

另一名鄰居林女則指，他們總共有8個孩子，7個女兒和1個兒子，女兒最大12歲，兒子則只有3歲，這位媽媽是80後，為了生兒子連續生了7個女兒，她更爆料指，鄰居的經濟條件普通，孩子都是「散養」，以致於孩子有點邋遢，也沒有太管教。

這種現象在老一輩人中非常普遍，但現在像這麼年輕的媽媽，生這麼多孩子的情況還挺少見的。

視頻曝光後，不少網民都被嚇一跳，「7仙女是真的」、「7個姊姊養他，這種家庭出生的男孩，長大後又是一個巨嬰」、「重男輕女的現象到現在還是很普遍，唉」、「這麼多孩子，負擔真的很大」，另有網民指該年輕媽媽的人生都在懷孕跟生孩子了，「兒多母苦，一輩子都為子女活。沒有半點屬於自己的時間空間。」、「真的很了不起，想生就生，不在乎旁人說什麼」。

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責任編輯︰王明芳