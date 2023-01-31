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【搶人才】海洋公園增聘350人　推13月糧1.5倍超時津貼搶人

社會 10:00 2023/01/31

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海洋公園增聘350人，推13月糧1.5倍超時津貼搶人。（林宇翔攝）

本港旅遊業復甦，海洋公園亦加入搶人才行列，1月中旬接連舉辦3場招聘會，聘請350名全職員工，涉及零售、餐飲等10個工種；當中遊樂設施操作員的月薪約1.35萬元，較另一主題樂園初級職位最低起薪點略低1成。

海洋公園指出，員工1年有13個月薪金，另加1.5倍超時津貼等11項福利，相信員工的待遇具競爭力。

遊樂設施操作員 月薪1.35萬

海洋公園及水上樂園正進行招聘，為日後迎接更多訪港旅客做好準備。公園期望招募350名全職員工，另有多個兼職職位空缺。園方在剛過去的1月17日、19日及20日分別在九龍塘及海洋公園內舉辦大型招聘日，應徵者即場遞交申請及進行面試。

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香港迪士尼樂園初級職位最低起薪點達1.5萬元，但海洋公園遊樂設施操作員月薪約1.35萬元，即使零售店銷售助理底薪連佣金最高為1.45萬元，略低於迪士尼。

不過海洋公園人力資源部主管林美瓊解釋，公園人工連花紅共13個月糧，為主題樂園少見，另包醫療福利、約滿酬金、工作周年假期及年假等11項福利，相信在主題樂園間及市場上都具競爭力。

她又指，雖然3場招聘日已結束，但求職者仍可每周四親臨海洋公園的人力資源部應徵。

2021年加入水上樂園的嚴軍焯指，入職初期擔任水上設施營運組長，1年多後已晉升兩級至水上設施營運助理經理；他說水上樂園對具款待及水上設施等工作經驗的人手需求極大，可為相關僱員提供明確的晉升途徑，歡迎主動、具警覺性、具熱誠的人才加入。

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記者：陳麗娜

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