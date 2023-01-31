【學校動態】寧波二中開語文補底課程助基層學生 校長：教育與學生都需進步

▲ 寧波第二中學舉辦中秋活動。

今次要介紹這間學校雖然不是弱勢學校，學生成績也相當不錯，但學校並沒有故步自封，校長說：「今天做敎育不能自滿，更不可原地踏步，與學生學習一樣，不進則退。」學校在人口下降的大環境下，逆市逐年增加報名人數，自行分配學位階段，收到600多份表，數十人爭一個位。

與校長談及學校的經營之道，既複雜又簡單。複雜是學校千百項教育政策、人事，更加上近年疫情等各種不可預計的變化，學校上下都花盡心思；簡單是只要一心一意為了學生的學習就可以。

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這間便是寧波第二中學，校長是梁超然。以疫情一段日子為例，全校上學都需要與時俱進，順應混合式教學趨勢，在初中和高中進行線上線下的課後支援。學校特別關注疫症期間基層在語文學習的欠缺支援及影響，因此全力開展初中中英數的補底課程，並開展新的項目「放學Club」，為同學開辦多項外語興趣才華發展課程，讓同學迅速投入疫後校園生活，愉快學習。

梁校長說沒有太多花巧，而都是踏實幫助學生學習，尤其基層學生的學習條件較差，例如沒有資源補習、語文環境也很弱，學校需投放更多心思、資源去幫助學生。

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梁校長說，要吸引家長替子女報讀，就是靠口碑，而這些幫助學生的點點滴滴，就是建立學校形象及成績的材料。我十分認同的便是「做好自己、敎好每一位學生，自然就吸引好學生。」

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