【兩性關係】丈夫私自買情趣用品想增性趣 太太極度反感驚喜變驚恐

▲ 赤裸時，人會特別敏感和脆弱。

赤裸時，人會特別敏感和脆弱。「我覺得為自己的性生活增加趣味並沒有錯，想不到她的反應這麼大！如果知道她會這樣，我就不做也罷，想不到開心事會變成添煩添亂。」他說。

「婚姻專家不是經常鼓勵要為感情關係保持新鮮感和情趣嗎？原來說時容易做卻難，會好心做壞事！」他提高聲量說這帶有諷刺的話，明顯是想身旁的太太聽到。

近月他覺得性生活變得平淡，因此暗中買了些情趣用品，希望在新一年為已經近十年的婚姻，在性事上弄點花樣，添些趣味。那晚，太太赤裸躺在床上，他暗中拿出小玩意，放在她兩腿間。太太感到有發出微弱摩打聲的硬物觸碰自己私處，立即由仰臥姿勢彈起，大聲對他說︰「你做甚麼？」「試試吧，很舒服的。」他對她說。

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「你有沒有問過我？你覺得舒服，放在你自己那處！」她以凌厲目光望着他。他的熾熱性慾遇上她的一盆冷水，那晚的情趣一掃而空，兩人背對而睡，在同一張床上各自被內心的不悅和不安所籠罩着。

「我不是抗拒他，只不過他突然拿出那東西，以前從沒試過，他事前又沒有對我說會用……」太太有點尷尬指，她當然沒有丈夫的雀躍，但對某些情趣用品亦未至於反感，只是感覺陌生，使用時必須有心理準備，想知道是甚麼和他會做甚麼。

他覺得被否定的委屈得到安撫，她覺得不被體諒的不安也獲得聆聽，隨着氣氛緩和，兩人開始討論對性愛情趣的看法，以及大家可以接受的方法和用具。

「希望增加婚姻中性生活的趣味，這事上你肯定沒有『做錯』，只是『做漏』了一件事。」他聽了我的話，點頭之時露出了一絲微笑。

性愛，有些人仍覺得是陌生話題，所以想在性事上搞點新花樣，在跟對方做之前，最好也跟對方說，以免驚喜變成驚恐。

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全文刊於《晴報》，原題為想添性愛情趣 卻變添煩添亂？