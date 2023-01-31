【手機惹禍】女子連續熬夜3日躺平玩手機不落床　坐起頻頭暈求醫揭患一種病

▲ 女子連續熬夜3日躺平玩手機不落床，坐起頻頭暈求醫揭患一種病。

長期喜歡躺在床上玩手機的民眾要注意了！北京有女子便為了玩手機，連日熬夜並躺在床上3天，導致身體出現不適需送院治療，最終揭發罹患「良性陣發性姿勢性眩暈」，又稱「耳石症」。

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據內地媒體報道，北京市一名趙姓女子日前為了玩手機3天不下床，連續3天躺著玩手機，惟每當她翻身或坐起來時，便會有頭暈症狀，而且是「是天旋地轉的那種暈眩」。她擔心有異況，於是去醫院看耳鼻喉科。而趙女經醫生檢查後發現，她原來罹患良性陣發性姿勢性眩暈，俗稱「耳石症」，懷疑病因正是長期躺著玩手機所致。

趙女其後接受傳媒訪問時表示自己已後悔不已，並呼籲民眾不要躺著玩手機，「尤其不要熬夜不開燈還躺著玩手機，這樣的話對耳朵、眼睛，還包括整個人的精神狀況影響還是比較大。」同時，她又指若此病在她開車出門的時候發作，後果不堪設想。

耳石症

耳石症，醫學名稱為良性陣發性位置性眩暈（Benign Paroxysmal Positional Vertigo，BPPV），耳鼻喉科專科醫生何志謙指出，良性陣發性位置性眩暈這醫學名稱，已完全解說了耳石症的特點：「良性，是一個不會致命的症狀；陣發性，時有時無之意，當耳石浮離神經綫，症狀便消失；位置性，是與頭部郁動有關，當不郁動時，天旋地轉的眩暈便減少。」正因為頭暈的發作與頭頸轉動有關，最常見是當躺下時，在床上轉身；或眼望向高處或低處，甚至是女士去髮型屋洗頭，一躺下感到眩暈，很大機會便是耳石症。除了天旋地轉，同時還可能會伴隨噁心和嘔吐感。

耳石移位治療法

耳石不能清走或溶掉，簡單解決方法，要把耳石移離半規管的神經綫位置。治療方法稱為耳石移位（Epley Maneuver），醫生會協助病人轉動頭部，使耳石通過重力作用，離開相關神經綫，不再引起暈眩。 一般情況下一次就可復位，但有些個案或需進行數次。

「進行治療後，當事人需要一點時間徵狀才消失，因為內耳神經綫曾受過度刺激，會隨後一、兩天也感到不適。」何醫生提醒，耳石症發作期間，切勿駕車、做運動。

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責任編輯：羅嘉欣