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【學校防疫】確診無病徵教職員可上班　教育局指引改倡佩戴N95口罩回校

社會 11:04 2023/01/31

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確診無病徵教職員可上班，教育局指引改倡佩戴N95口罩回校。（資料圖片）

敎育局昨日（30日）更新預防2019冠狀病毒病學校健康指引，維持中小學及幼稚園學生每天回校前量體溫及完成快測安排至2月28日，而無病徵的陽性學校教職員可自由外出或上班，但建議他們佩戴貼面的外科口罩。

由1月30日起，如學校教職員自行檢測結果呈陽性，須即時通知校方，以便校方作出跟進。如檢測陽性的學校教職員出現明顯的病徵，應盡快求醫以獲得及時的治療，並不應回校上班。由於政府將不再發出隔離令，學校教職員需要向註冊醫生求診並取得有效病假證明書以向學校申請病假。學校須根據其校本機制，在符合現行《教育條例》、《教育規例》、《僱傭條例》及《資助則例》所載的條文和程序以及本局發出的指引，按實際情況向教職員審批病假事宜。

如檢測陽性的學校教職員沒有出現病徵，可自由外出或上班。最新指引中，衞生署建議如檢測陽性的學校教職員沒有出現病徵，在外出或上班時應做好個人衞生措施，包括時刻佩戴貼面的外科口罩、KF94口罩、KN95口罩或呼吸器（例如N95口罩）。翻查資料，本報發現在去年12月30日發布的版本中，衞生署並不建議教職員及學生使用N95呼吸器，因佩戴貼面的外科口署已能提供保護，正確佩戴或卸除N95呼吸需接受特別訓練，若使用不當，反而會因為保護不足和污染而增加感染風險。

此外，全體教職員（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校所有教學及非教學人員）、校巴及保姆車司機和隨車人員無須在每天回校前必須完成一次快測。

惟指引仍然維持學生（包括中學、小學、幼稚園及特殊學校的學生）每天回校前必須完成一次快測，有關安排將暫時繼續至2月28日。指引提醒，如子女的檢測結果為陽性，不應回校，並應立即向學校報告。有關學生須繼續每天進行快測，並於快測陽性期間放取病假；當快測結果轉為陰性，便可恢復上學。教育局會持續檢視情況，並適時公布往後的安排。

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記者：黃穎津

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