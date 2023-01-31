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【離世20年】4月1日舉行張國榮慈善音樂會　哥哥遺物展+致敬大碟啟動

娛樂 11:15 2023/01/31

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張國榮離世20年。

一代巨星「哥哥」張國榮今年4月1日世20周年，坊間將有連串紀念活動舉行，除3月份有Anson Lo等多位年青歌星參予的致敬大碟，張國榮前經理人陳淑芬亦有將籌備多個活動，包括哥哥珍藏品展覽、限定精品，以及壓軸在4月1日的紅館演唱會。

慈善音樂會

根據張國榮歌迷會的消息，今年4月1日（星期六）晚上，將於紅磡香港體育館舉辦《繼續寵愛・二十年・音樂會》，邀請哥哥生前的摯親好友、歌影迷參與，形式相信跟2013年的《繼續寵愛十周年音樂會》類似，而演出單位日後將會公布。

票價方面，據知亦會以相對優惠的票價，讓更多樂迷可以參與，只設$880和$480兩個價目，而音樂會在扣除所有開支後，將捐予慈善機構《好聲》，支持《哥迷芬享友營飯》項目，幫助香港基層家庭渡過難關。

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張國榮遺物展

另外，前經理人陳淑芬早前已為張國榮錄製紀念歌曲《從未遠離》，邀內地演員于毅演唱，以獻給唐鶴德和所有喜愛張國榮的樂迷！

陳淑芬早前透露，稍後亦會在在沙田文化博物館舉行張國榮遺物展，以及推出張國榮紀念章玫瑰版和紙鶴版，讓歌迷悼念哥哥。

《無心睡眠》未曝光聲軌。

兩張致敬大碟

而擁有不少張國榮歌曲版環的球唱片，會於3月同步推出兩張專輯《REMEMBRANCE LESLIE》及《REMEMBERING LESLIE》，重現一代巨星的風采。前者保留哥哥珍貴的錄音聲軌，將多首經典金曲重新改編，重現哥哥風采，包括有《無心睡眠Sleepless nights Restless heart》尋得哥哥從未曝光的錄音聲軌重現。

而群星獻唱的《REMEMBERING LESLIE》紀念大碟，集合不同唱片公司和電視台的新生代歌手，破天荒攜手合作，陣容鼎盛。陣容除有已公開Anson Lo盧瀚霆獻聲《偷情》，其他歌手包括：ERROR、炎明熹、任暟晴、XiX、王丹妮、曾比特、P1X3L、陳葦璇等，大碟將於3月推出。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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