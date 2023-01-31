【耳膜破裂】30歲男子打噴嚏因1動作　當場耳膜破裂失聰

▲ 台灣一名30多歲男子因打噴嚏時習慣做1個動作，導致耳膜破裂，當場失聰。

天氣寒冷容易感冒，過敏亦會變嚴重，導致經常打噴嚏，但打噴嚏時要小心，台灣一名30多歲男子因打噴嚏時習慣做1個動作，導致耳膜破裂，當場失聰。

耳鼻喉科醫師張弘在節目《醫師好辣》中分享，有一名30多歲的男病患，平時過敏嚴重，經常會打噴嚏。但某次該男子卻是到耳鼻喉科門診看耳朵，表示自己「某天打了一個噴嚏，結果左耳突然聽不見」，醫生遂用耳鏡幫男病患檢查，發現男病患左耳膜破洞、急性撕裂傷。

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張弘進一步詢問男病患得知，他在打噴嚏時會「把整個鼻子和嘴巴都捂起來」。張弘指出，因為男子打噴嚏時把口鼻堵住，壓力會壓住耳朵，從而導致失聰、耳膜破裂，聲音傳不進去。

打噴嚏時有同樣情況出現的還有很多，神經外科醫師方鵬翔分享到，有些人因為害怕打噴嚏的分泌物噴濺出去，習慣性會捏住鼻子、遮住嘴巴，但這樣會造成血管與耳膜破裂。一名病患因為在咳嗽時把嘴巴閉起來，結果因爲腹壓增加，椎間盤破裂，而緊急開刀治療。

方鵬翔醫生事後也告知病人，咳嗽、打噴嚏不要堵住口鼻，也不要用手心遮擋，因爲手會與他人接觸，取而代之是採用像「吸血鬼」一樣姿勢，用手肘擋住口鼻，這樣才能減少耳膜破裂等嚴重後果，同時能阻擋病毒傳播的風險。手術結束之後，因爲疫情期間，該名病患已經不會「閉嘴咳嗽」，但也因爲咳嗽時沒有遮擋，不小心害全家確診，因此咳嗽、打噴嚏時要注意防疫健康。

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責任編輯：羅嘉欣