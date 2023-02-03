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【創科教育】保良局唐乃勤中學推「創科教育」 初中生創無人機群飛表演賀校慶

中小學 12:14 2023/02/03

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熱門 新四十二章 兔年運程 毒舌大狀 想見你 30＋減肥 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

保良局唐乃勤中學以「創科教育」培育學生，初中就以大學級數的實驗室學習生物科技/智慧物聯網，提高學生的解難、協作及邏輯思維能力。

今次介紹這間學校有明顯特色，以「創科教育」培育學生，初中就以大學級數的實驗室學習生物科技/智慧物聯網，提高學生的解難、協作及邏輯思維能力，成為學校獨特亮點，從而在收生的表現突圍而出。

我參與該校校慶，其中一項是無人機群飛及燈光表演，全部由學生設計及透過編程製作，校慶標誌、活動背幕等等，砌出包括地球、時間漩渦、校名簡稱「TNK」、「25」字樣，既複雜而且要美觀，而且更配合音樂，是相當不容易，而整個表演全部出自一班初中學生之手。

最新影片推介︰

機隊成員於準備期間面對不同挑戰，例如無人機受損、場地限制等，更多次為效果完美重新編程、改寫、再修定，至作品將完成時，更驚悉礙於保險條款，表演需於圍網內進行，需要表演前短時間大幅修訂。校長說：

最感動的不單是學生運用科技的能力，而是學生具邏輯及創意的解難能力，證明學校培育學生的方向正確。

這間便是保良局唐乃勤中學，是一間英文教學的初中書院，接駁可直升保良局莊啟程預科書院。

唐乃勤中學校長黃仲奇說：「廿一世紀的科技創新一日千里，學校深信必須加強 STEM教育，培育科技科學人才，以配合未來社會，以至世界人才的需要，於校內師生共同努力下，學校於智能家居及智慧城市、機械人及人工智能、生物科技的三大科技範疇皆取得驕人成就。」

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今天的家長替子女選校，不少都變得聰明，不單只考慮校名或過往的名氣，甚至怕了只顧操練學生換取成績的一類學校。我相信，類似保良局唐乃勤中學一類學校有自己的特色而培育學生成才，而不是「死讀書」，就一定有吸引力，而不愁收生。

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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

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