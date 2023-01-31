【珍惜生命】22歲女facetime與男友爭執直播跳海　消防救起清醒送院

▲ 紅磡發生墮海事件。（資料圖片）

紅磡發生墮海事件。今日（31日）凌晨2時許，一名22歲姓趙女子，在紅磡華信街紅磡渡輪碼頭透過視像通話功能與男友聊天時，期間二人因談及感情問題發生爭執，趙女情緒激動，越過碼頭欄杆跳入海中。當時一名正在釣魚的中年男子見狀，衝上前欲拉起女事主不果，隨即高聲呼救，驚動附近酒吧職員協助，將救生圈拋落海及報案求助。

救援人員其後趕至現場，由其中兩名消防員落海將女事主救上救援船隻。女事主被救起時清醒但赤脚，其男友趕至後隨即脫去自己的拖鞋，上前蹲下為她穿上。救護員為女事主披上防寒氈保暖，送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作有人墮海處理。

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記者：吳穎嵛