【鯁喉意外】男子年初八食賀年糕點突鯁喉　急送診所惜沒開門終氣絕身亡

▲ 男子年初八食賀年糕點，突鯁喉身亡。

進食時咀嚼很重要，馬來西亞霹靂州一名64歲男子，上周六（29日）在家中進食傳統賀年糕點「紅龜粿」，疑因進食太快導致鯁喉，在家人陪同下於送院途中氣絕身亡，引發外界關注。

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綜合馬來西亞媒體報道，一名64歲紀姓華裔男子，趁新年期間返回雙溪泗汶故居過節，29日上午9時許，在家中進食紅龜粿時，疑因進食速度太快，導致食物卡在喉嚨中無法呼吸。

當時男事主的兒子、女婿見狀，馬上把他移送往距住所附近，約2分鐘距離的政府診所，但眾人抵達後，卻發現診所沒有開門，只好轉送男事主往10多公里外的私人醫院。

惟在一來一往期間，男子在抵達醫院時已氣絕身亡。男子的遺體事後被轉送往醫院進行解剖，最終證實死因為噎死。

而死者家屬事後才發現，他們率先抵達的政府診所前方，其實有緊急警鈴，以發生緊急狀況時可讓人按鈴求助，便會有醫務人員出來急救。為此死者兒子深感內疚，認為錯失了為父親急救的機會。

【同場加映】12款鯁喉高危食物

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事實上本港過去亦曾發生鯁喉奪命意外。消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人鯁塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人鯁喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

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責任編輯：羅嘉欣