文青女神蔡思韵泰國旅遊大解放　激罕騷泳照展示長腿【多圖】

▲ 蔡思韵到泰國旅行。

今個農曆新年，各地放寬社交距離，愛旅行的香港人亦趁機離港散心，享受期待已久的異地假期。在演戲上不斷挑戰新角色，工作上愈見突破的蔡思韵（Ceci），在今個新年假期與家人齊到泰國旅行叉電。



泰國是香港人熱門假期地之一，Ceci卻今次才首次往當地旅行，她說：「未畢業已經開始工作加上呢幾年疫情關係畢業後一路都希望遇到好劇本，所以每次工作完都會期待下一個故事，呢幾年機會難得所以都唔敢放長假，今次真係好認真咁樣去玩。」

Ceci泳裝騷長腿



Ceci分享是次旅程的相片，當中更罕有大曬泳裝照，站在酒店池邊享受和暖的天氣的Ceci大露背、騷長腿，相當享受熱辣辣假期。

大派福利的Ceci說：「很多年沒試過與家人一齊旅行，好多人都去了N多次的泰國，我居然係第一次去，因為疫情過後真係好想過一個熱辣辣的新年，一於陽光海灘曬餐飽。」

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

享受浮潛樂趣

對於首次泰國之行，Ceci有不少新發現：「出發前之前化妝師都有提醒我塗多點防曬，但都曬黑咗，膚色睇落又好似幾健康，趁機會吸收維他命也不錯。」

而且她表示今次旅程最享受泰國椰青及美食，非常盡興：「同時去了浮潛，當地海域頗適合浮潛，最幸運是見海龜，當地人講海龜不常見，要有點幸運才遇到，可以很近距離見到又影到，超級開心呢！」

最新影片推介：黃丹妮廖子妤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R