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【移民英國】力數4大優點完勝香港　移英港男「曬命」反被批為讚而讚

親子 13:01 2023/01/31

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移英港男力數4大優點完勝香港。　

有港人移民英國、加拿大、澳洲等國，當中有不少移民成功的例子，也有人去到他鄉而未能適應。一名港男選擇移民英國，他日前在網上討論區大讚移英的4大優點，指自己打工輕輕鬆鬆，生活比以往在香港時更開心。不過，網民似乎不受落，反而認為他心態不對，甚至為讚而讚。

輕鬆打工無壓力

該名港男本周六（28日）於「連登討論區」發帖，問網民「覺唔覺得嚟咗英國之後開心咗好多？」首先，他分享在工作方面，以往在香港月入一萬多至二萬元，形容「做到隻狗咁」、「老細當你係狗咁喝」。他移民英國後收入差不多，只是變成「hea住做」︰

啲客問親你啲嘢幾時交，你就答佢得就得啦。喺香港實俾人鬧到黐線，喺呢度咁樣答佢，真係易過食生菜。

最新影片︰

生活寫意不必做樓奴

再者，港男指在英國不大重視物質，在香港卻經常要買名牌見客，又要買衫、買袋、買鞋，平時四處找好餐廳吃美食。他現在有感，「喺英國真係簡簡單單又過一日」。此外，他大讚英國生活悠閒，可以去公園、踩單車……更多機會感受大自然，輕輕鬆鬆過周末。

最後，他覺得現在不必為住屋而煩惱，生活輕鬆又開心，可以平淡地享受天倫之樂，坦言「真係幾寫意」。他續指︰

喺香港成日都趕頭趕命，又係搵雞碎咁多，仲要做樓奴。跟住成世人供間樓豆膶咁細，都唔知為乜。

網民︰心態問題

網民意見不一，有人認同港男移英生活壓力較少，因「工作文化英國好好多」，也有網民覺得英國物價愈來愈貴，在香港經常出街食飯，移英後就「餐餐自己煮」。有網民提出天氣是英國其中一個缺點，留言「成個國家死氣沉沉，好似冇陽光咁」。

另一方面，有網民認為樓主的心態錯誤，「呢種心態去到邊都唔會開心」、「心態問題，同地域無關」、「樓主全部都為讚而讚，我諗移咗民過去見到個post都覺得尷尬」。

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責任編輯︰王明芳

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