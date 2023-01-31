【尋夢追夢】設1:1模擬飛行器於校園 望學生能「衝上雲霄」 讓學生按優點追夢

▲ 聖士提反堂中學校長麥偉麟深信教育的過程是要讓學生找到自己的夢想，從而幫助他們一步一步的行出來。

講了幾星期有關中學於人口下降仍有令人鼓舞的收生成績，本星期談的這一間學校，硬件設備不能與同區傳統名校媲美，位於中西區、校舍保守估計超過50年，但軟件卻是最吸引的，因為是讓每位學生按自己的優點去追尋夢想，令學校繼續穩住收生。

這間學校的理念是「敢想·敢行 Dream a Dream, Walk a Dream」。校長深信教育的過程是要讓學生找到自己的夢想，從而幫助他們一步一步的行出來。找到夢想的學生，自然會有學習的動機，根本不會躺平。

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這間與學生一同追夢的就是聖士提反堂中學，校長麥偉麟說，學生於小學階段學術成績未必理想，但都一定有夢想、一樣有自己的強項及興趣，只要學校捉緊學生的特質，設計出不同的學習經歷給學生，學生就可發光發亮。

他舉例，喜歡視藝的學生，校園每一角落便是他們創作的平台。校園的壁畫，甚至洗手間的設計，都是修讀視藝科的學生的創作。只要他們想到，學校便提供場地給他們發揮創意。

亦有學生即使平日「頭耷耷」，一踏上舞台表演也自然脫胎換骨一樣。學校耗資150萬設計的舞台，備有文化中心級數的專業音響設備，讓喜歡音樂、舞蹈、舞台劇的學生盡展所長。

他又說，紙飛機活動一向深受學生歡迎，疫情前學生前往國內寧波比賽，更破了全國紀錄。學生喜歡飛，校長更親自帶隊前往航空公司總部，讓學生親身駕駛模擬飛行器，希望本年內把1:1模擬飛行器置於校園中，讓有興趣的學生可以「隨時飛」，由紙飛機到模擬飛行器，希望有一天能真的「衝上雲霄」。

我相信，學校因應學生興趣提供多一樣培育方法，便可多一批「叻學生」，因為只要學生有自信，成就便不單局限於學術成績。

家長們，我們或者會留意到身邊的同事、朋友，甚至上司、老闆，成功的不一定是學霸，但一定是有夢想、有目標的人，而更重要是他們都有信念，是堅信自己可成功。

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