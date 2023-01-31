【尋夢追夢】設1:1模擬飛行器於校園 望學生能「衝上雲霄」 讓學生按優點追夢
講了幾星期有關中學於人口下降仍有令人鼓舞的收生成績，本星期談的這一間學校，硬件設備不能與同區傳統名校媲美，位於中西區、校舍保守估計超過50年，但軟件卻是最吸引的，因為是讓每位學生按自己的優點去追尋夢想，令學校繼續穩住收生。
這間學校的理念是「敢想·敢行 Dream a Dream, Walk a Dream」。校長深信教育的過程是要讓學生找到自己的夢想，從而幫助他們一步一步的行出來。找到夢想的學生，自然會有學習的動機，根本不會躺平。
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這間與學生一同追夢的就是聖士提反堂中學，校長麥偉麟說，學生於小學階段學術成績未必理想，但都一定有夢想、一樣有自己的強項及興趣，只要學校捉緊學生的特質，設計出不同的學習經歷給學生，學生就可發光發亮。
他舉例，喜歡視藝的學生，校園每一角落便是他們創作的平台。校園的壁畫，甚至洗手間的設計，都是修讀視藝科的學生的創作。只要他們想到，學校便提供場地給他們發揮創意。
亦有學生即使平日「頭耷耷」，一踏上舞台表演也自然脫胎換骨一樣。學校耗資150萬設計的舞台，備有文化中心級數的專業音響設備，讓喜歡音樂、舞蹈、舞台劇的學生盡展所長。
他又說，紙飛機活動一向深受學生歡迎，疫情前學生前往國內寧波比賽，更破了全國紀錄。學生喜歡飛，校長更親自帶隊前往航空公司總部，讓學生親身駕駛模擬飛行器，希望本年內把1:1模擬飛行器置於校園中，讓有興趣的學生可以「隨時飛」，由紙飛機到模擬飛行器，希望有一天能真的「衝上雲霄」。
我相信，學校因應學生興趣提供多一樣培育方法，便可多一批「叻學生」，因為只要學生有自信，成就便不單局限於學術成績。
家長們，我們或者會留意到身邊的同事、朋友，甚至上司、老闆，成功的不一定是學霸，但一定是有夢想、有目標的人，而更重要是他們都有信念，是堅信自己可成功。
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撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸