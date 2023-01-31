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【食不安心】青年舔豉油樽沾口水抹壽司　日本壽司郎發聲明報警追究

食用安全 12:49 2023/01/31

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青年舔豉油樽沾口水抹壽司，日本壽司郎發聲明報警追究。

日本社交媒體近日瘋傳一則片段，一名青年在迴轉壽司連鎖店「壽司郎」用餐時，竟用舌頭舔豉油樽和茶杯，更用沾了口水的手指抹迴轉帶上的壽司，行為相當無品，引起一眾網民憤怒。

最新影片推介：

該段影片在Twitter上瘋傳，片中可見一名金髮青年先拿起桌上豉油樽，用舌頭舔樽蓋位置，然後又拿起櫃子上的一個茶杯，舔過杯口後放回原位，最後更把手指含在嘴裡，再用沾滿口水的手指抹迴轉帶上的壽司。

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青年的行為引起公憤，日本網民迅速將其「起底」，據悉影片在岐阜縣一間壽司郎分店內拍攝，該名青年在當地一間高中就讀2年級，他現時已將社交媒體賬號轉為不公開。

壽司郎於1月30日發表聲明，證實事件在旗下店舖發生，已對懷疑涉事的分店進行全面消毒，而店方已經報警，會採取嚴厲的措施應對，並做好刑事及民事訴訟準備，向涉事青年追究。壽司郎批評男子的行為破壞公司與食客的信任，並對看過影片的食客感到不安表示遺憾。

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責任編輯：羅嘉欣

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