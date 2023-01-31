【割包皮】13歲少年驚割包皮離家出走　顛沛流離生活25年終被尋回

▲ 印尼一名13歲少年驚割包皮離家出走，一走就是25年才被尋回。

一聽到割包皮會聯想到「男人最痛」，印尼有名38歲男子在13歲準備割包皮的當日，由於害怕而離家出走，一走就是25年，一直顛沛流離地過日子，他在近日才被尋回，身體健康雖然無大礙，但精神狀況有點問題，曾歷巨大創傷。

驚割包皮離家出走

據外媒報道，印尼克拉登地區（Klaten）有名38歲男子失蹤了25年，終於回家與家人團聚。該名男子在13年前某天本來正要準備進行割禮，男子的姐姐指當年是1998年，弟弟在割包皮的前一晚表現得很勇敢去為手術做準備。然而，當天早上他由於害怕，只帶著玩具車在早上就離家出走，一走就25年。期間家人一直在尋找，但未能找到該男子任何線索。

最新影片︰

早前，一名當地YouTuber在Bantul城鎮找到該男子，而克拉登地區社會福利工作人員Joko Prayitno獲悉此事，即幫助該男子找回家跟親人團聚。在多名人員的陪同下，離家出走的男子終於回家了，當時情況被拍攝下來。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

曾歷創傷精神異常

從影片所見，一名高大短髮的男子走在鎮上的一條小巷裡，另一邊遠處有名婦女看到他時流淚並暈倒了，該名婦女是男子的母親，她恢復鎮定後，衝上去擁抱失散多年的兒子，母子團圓，而其他家人和該地區很多居民亦在場見證及歡迎他回家。

失散男子未有大興奮，神情顯得有點茫然。Joko Prayitno表示38歲男子承受巨大創傷，精神狀況可能「不是100%」，即出了問題，不幸中的大幸是身體健康良好。

據悉出於宗教文化不同理由，例如猶太教、伊斯蘭教、部落傳統等會要求男性接受割禮，有些地區習俗是男孩出生不久就割皮包，有些地區則在青春期實行以象徵成年。

醫生解說割包皮

本港小兒外科專科醫生張承德曾向TOPick解說割包皮，割包皮手術是要將過長的包皮切走，讓俗稱「龜頭」的陰莖頭可外露，雖屬可即日出院的小手術，但無疑也是男人最痛。長久以來，術後最原始的保護傷口方法是為陰莖戴上紙杯仔，至今公立醫院仍採用。隨着醫學科技進步，目前一些術後護理產品，如液體膠布，即在傷口縫針處塗上如白膠漿的膠水，形成保護層，則可免傷口沾水和刮傷，舒適一點。

至於手術方法，除了傳統醫生開刀切除縫針外，也有如痔瘡槍的手術槍可用，只要將手術槍套著陰莖，量度好合適呎吋，按掣一啪，便可同時切掉過長的包皮並在傷口上釘，不用慢慢縫針。另外亦有如指環的割包皮輔助儀，病人陰莖套環7至10日後，傷口完全康復，那個環便會脫下。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳