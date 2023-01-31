【慳到盡】內地母女來港住迪士尼酒店　列3大優點徵網民拼房：平過住屯門荃灣

▲ 有內地女網民欲來港入住迪士尼樂園酒店，公開徵求網民拼房慳錢。

香港與內地已逐步恢復通關，很多內地民眾紛紛預訂酒店來港遊玩，有內地女網民計劃與母親入住香港迪士尼樂園酒店，但為了慳房錢，在網上公開徵求陌生人夾房住，並列出3大優點，更表明母親毫不介意夾房，最緊要慳錢。

該名內地女網民在「小紅書」以題為「有人2月拼房港迪探險家酒店嗎？」發帖文徵求「室友」，她表示自己將與母親來港遊玩，希望徵求網友「拼房」分擔房費，她更列出拼房的3大優點稱：

比起去屯門、荃灣住酒店更便宜、省車費、還可以睡久一點。

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她指與媽媽計劃租住迪士尼探索家度假酒店的雙床房，一晚房價約963元人民幣（約1,117港元），如果3個人一起租住，每人平均只需付約321元人民幣（約372港元），比起住屯門或荃灣的酒店更便宜。她還透露自己很多朋友都「趕不上辦理來港簽證」，才發帖文徵人拼房省錢，連母親也抱持同一想法，「我媽也想看看能不能省省！」

港網民高呼︰重口味

這則帖文被香港網民轉發至facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」，引起網民熱議，更直呼重口味、無奇不有，網民認為酒店房算是私人空間，除了財物有機會散落一地之外，個人私隱也十分重要，難以接受為了慳錢與陌生人夾房住的行為。點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳