【嚇破膽】禮儀師停屍間獨自守夜　電話響Siri突講「4個字」嚇到即逃

▲ 停屍間獨守夜班電話響Siri突講「4個字」，禮儀師毛骨悚然嚇到即逃。

從事殯儀業的人似乎隨時要有被嚇破膽的準備。有女網民日前於網上分享，台灣一名殯葬禮儀師在深夜當值時的恐怖經歷。女網民指，當下四周無人，禮儀師所處身的停屍間突然有電話響起，未幾他便拿起電話接聽，並有禮貌地開口道「您好！有什麼能為您服務的呢？」豈料，未及等到對方回應時，iPhone手機隨即發出「登登」的聲響，此時「Siri」竟突說出4個字，令男子嚇得當場逃離。

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一名從事殯儀業的女網民，日前於Facebook專頁《靈異公社》分享工作見聞，指禮儀師小K（化名）某天夜晚當值，停屍間因為正在裝修，看起來非常混亂簡陋：

除了他自己、一張簡陋桌子和椅子外，只有冰在冰櫃裏的往生者陪他度過漫漫長夜。

隨著時鐘不斷發出滴答滴答聲，小K開始漸有睡意，惟此時一陣電話傳來「鈴！鈴！鈴……」令小K醒了過來，並接起電話，說道「您好！有什麼能為您服務的呢？」

沒想到他說完這句話後，iPhone手機螢幕隨即亮起來，緊接著發出「登登」的聲響。「Siri」亦啟動起來，而且仿似回應小K的說話，講出令人心寒的4字 ── 「我在門口」。被嚇得毛骨悚然的小K，手握電話環顧四周，心跳加快，瞬間「感覺一陣陰風吹過他的髮梢」。

他沒有勇氣往門口看，匆忙掛上電話後，便「低頭以跑百米的速度死命往外面衝，眼睛也不敢亂看，怕看到不該看的東西」，直言有好一陣子不敢再進去。

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責任編輯：羅嘉欣