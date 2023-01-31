【外賣平台】戶戶送去年12月企業訂單量按年增倍　電子禮品卡銷售額升3倍

▲ （戶戶送提供）

上年底疫情平穩、港人消費意欲高，帶旺外賣平台的銷情。戶戶送企業版去年12月的消費額與2022年的每月平均消費額相比高出近60%，按年更上升一倍；歸因於本港企業在該月首周便陸續舉辦節日慶祝活動，令戶戶送企業版的餐飲訂單激增。

在戶戶送企業版中，大部分客戶為員工人數少於100名的中小型企業，約佔整體的80%。按工作類別劃分，專業服務業的客戶如金融服務公司、律師事務所及顧問公司等，為員工訂購的外送訂單最多。

戶戶送指，去年將到會餐飲菜式選擇增加了70%，收錄近320項到會菜式選項，發現企業皆有不同的需求及喜好，當中西餐、泰國菜和中菜為去年12月份最受企業歡迎的菜式。節日派對的經典食品，如薄餅，仍然是不少企業的最愛。為迎接各個新年派對，越式春卷等健康選擇亦越來越受歡迎。

此外，戶戶送於上月的電子禮品卡銷售額按年上升三倍，金額從100港元到500港元不等。由此可見，儘管企業開始逐步取消遙距工作安排，企業仍為員工提供膳食相關的福利，並認為膳食福利是吸納新員工及維持員工士氣的最佳方法。

戶戶送續稱，自戶戶超市於去年7月推出以來，中西區企業的戶戶超市訂單錄得上升趨勢，反映越來越多企業了解到按需生活百貨送遞服務所帶來的便利和靈活性，有效及時滿足辦公室茶水間的緊急物資補充需求。

戶戶送香港區總經理許志賢表示，喜見本港企業善用戶戶送的美食及生活百貨外送服務，種種跡象顯示，不少企業在後疫情時代，採用更具成本效益的方式，以美食福利獎勵員工。

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責任編輯：陳麗娜