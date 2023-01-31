【減肥大作戰】渡邊直美激減20公斤　換金髮新Look驚艷網民

▲ 渡邊直美激減20公斤，換金髮新Look驚艷網民。

日本重磅級搞笑藝人渡邊直美，雖體型肥胖，但憑著直率的作風與靈活的身段表演而出名，早前主演音樂劇《髮膠明星夢》更激減20公斤。她於社交媒體上分享，自己在奧地利滑雪渡假的照片，曝光其最新金色短髮造型，驚艷了一眾網民。

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作為日本近年知名度最高的諧星之一，渡邊直美最大的特色就是她圓圓胖胖身材，喜愛美食的她在鏡頭前大膽展現愛吃的樣子，自然不做作的個性，以及幽默的喜感，都令她深受粉絲喜愛。除此之外，她從不認為「只有瘦才是美麗的」，因此她不會刻意控制自己的體重，同時還以突顯其個性，而又不失可愛的穿搭，成為許多女孩的時尚典範。渡邊直美表示，自己的體重從剛出道就開始飆升，由一開始的70公斤，到2021年她早已超過100公斤，更因此被笑稱像「肥鮪魚」。

2022年11月結束音樂劇《髮膠明星夢》後，渡邊直美在IG專頁發表感謝文時表示，因為音樂劇的演出，自己總共瘦了20公斤。而從她最近分享的照片中亦可以看到，除了身材相比之前瘦了，她更換上金色短髮的造型，在雪地裡穿著褲裝騎上機車，令人眼前一亮。她還分享了在奧地利旅遊時與一眾外國友人的親密合照，當中更有外國男生深深親吻她的臉頰，看起來玩得相當開心。

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對於變瘦一事，渡邊直美回覆網民自己其實並沒有特意要去減肥，只是因為舞台劇需要而跳舞，最後「脂肪就飛走了哈哈。」此外，渡邊直美還自爆自己在國三時初嘗滑雪，因失去控制而朝樹木撞去，而這次是她在發生意外首次再度挑戰滑雪，讓她覺得十分興奮。

新造型曝光後，更惹來網民大讚其新造型「超正」，紛紛評論「頭髮顏色好可愛」、「好像又變瘦了」，但亦有網民指「200幾磅瘦20公斤唔會睇得出有咩分別」、「雖然個樣唔同咗少少，但都係咁鍾意睇佢嘅節目」。

女生們因爲臉部運動量不足，容易出現鬆弛跟雙下巴，渡邊直美就曾實測過3招「瘦臉瑜伽」，雖然表情很醜，但秒見效，對比也十分明顯。

動作1：五官集中瑜珈

用盡臉部肌肉力氣，把眼鼻嘴皺在一起，嘴巴盡可能集中於臉部中心，維持這個動作約30秒，然後大口吐氣，再大口吸氣。這個動作可以幫助臉部血液循環，強化臉頰兩側肌肉，防止下垂和法令紋。

動作2：舌頭左右擺動

舌頭盡最大力氣伸出來，讓舌頭左右移動，左右各做10次。這個練習還能幫助講話更流暢，還可以使音域變廣。

動作3：脖子伸展

延續動作2，吐氣時舌頭伸出，吸氣舌頭縮回、合上嘴，同時搭配手部動，將右手肘越過頭頂，摸到左眼尾，然後將中指放在左眼尾處，無名指在眼皮處，二手指同時微微提拉時，脖子慢慢往右邊傾斜，這個動作可以拉伸舒緩僵硬的肩膀和脖子，同時還能美化線條。不過需要注意的是，在做這個動作的同時，左肩不能跟著抬高。

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責任編輯：羅嘉欣