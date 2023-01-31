【天氣預報】本周四起一連4日有雨　下周二最高22度

▲ 本周四起一連4日有雨。（陳國峰攝）

天文台表示，乾燥的東北季候風正影響廣東。同時，南海北部的一道雲帶正靠近沿岸地區。今日（31日）部分時間有陽光。今晚大致多雲。吹和緩偏東風，初時離岸風勢清勁。

天文台預料，影響華南的東北季候風會在明日（2月1日）繼續緩和，該區氣溫進一步回升。預料達強風程度的偏東氣流會在本週後期至週末期間影響廣東沿岸。同時，高空擾動會為該區帶來有雨的天氣。隨著高空擾動遠離，下週初華南沿岸天色較為明朗。

天文台展望，明日氣溫進一步回升，短暫時間有陽光。隨後一兩日風勢較大，有幾陣雨。周五（2月3日）氣溫下降至16度。

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根據九天天預報，本周氣溫大致維持在17至21度，多雲，有幾陣雨，天氣清涼。下周二（2月7日）氣溫稍為上升至22度，早晚有一兩陣雨，能見度較低，日間短暫時間有陽光。

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責任編輯：吳穎嵛