【情史豐富】麥玲玲罕爆情史後生多人追　老公「攻心計」奪芳心結局竟大反轉

▲ 抱得玲玲歸。

堪輿學家麥玲玲與老公何德結婚29年，雖然兩人沒有子女，但夫妻感情非常好，何德經常陪伴玲玲左右，日前麥玲玲接受一個內地的電台節目訪問，罕有地提及自己的情史，原來當年何德全憑「攻心計」才成功，擊退一眾追求者！

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麥玲玲與老公何德1994年結婚，早前一輯年輕索相，獲網友大讚似日本女星松田聖子，她笑言很有可能是老公在網上帶風向:「我問老公係唔係佢做，佢話無。唔緊要啦，大家開心就好！」

▲ 玲玲後生時幾可愛。

玲玲與何德其實是師生關係，當年何德讀電子工程，全班只有兩個女同學，所以叫她介紹對象，點知沒有一個成功，後來玲玲有位靚仔追求者，不過對方家境清貧，玲玲就向何德表示揀唔落手，豈料何德竟然使出「攻心計」:

有一日佢開車車我去嗰個男仔屋企樓下，係比較窮嘅屋邨，佢一副戥我唔抵嘅樣話，『如果你以後嫁俾阿邊個呢，以後你就要住呢啲屋邨啦，喺走廊炒菜、抱住個仔。

老公有車有樓

何德呢招好使得，玲玲當堂嚇窒：「嘩，我心入面即刻浮現《獅子山下》個畫面，心諗唔係咁慘呀嘛。佢話：『嗱如果你揀我呢，係唔同嘅，起碼我有層樓，又有架車，各樣嘢都幾好呀，咁你可以考慮吓我。』咁衰俾佢嚇一嚇，佢仲要補咗一兩句嘅，佢話『嫁一個男仔，你係嫁俾佢將來，娶一個女仔，你要娶佢現在。』」

最終玲玲與何德交往一段日子後，決定嫁給對方，玲玲在節目中仲話「唔好睇我其貌不揚，其實好多人追，因為性格好。」

▲ 玲玲與老公結婚29年。

靚仔追求者發咗達

不過結局竟然神反轉，她笑指這只是故事的上半部分，下半部分是當年那位家境一般的靚仔追求者竟然「發咗達」：「證明我係一個好唔現實嘅女仔，當時我係冇睇到人哋係咪搵到錢，或者嫁個有錢人，我真係嗰一刻純粹鍾意，個男仔講嘢好溫柔、好慢。」其後麥玲玲再認真笑說：「其實個性格（靚仔追求者）係唔啱嘅，我揀何德（現任老公）係啱嘅，只不過後尾人哋發咗達啫！」

麥玲玲與何德結婚多年，感情穩定，只是沒有子女，她曾說：

我有諗過生，不過年輕嗰陣啱啱係事業衝刺期，專注工作，之後睇相又睇到好多父母子女出現衝突嘅個案，慢慢就冇再諗。

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責任編輯︰王明芳