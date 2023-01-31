【返老還童】45歲富豪年擲1600萬製「回春療程」　全身器官逐漸回到18歲

▲ 45歲富豪盼回到18歲，年擲1600萬製「回春療程」，全身器官逐漸返老還童。

人人都想青春永駐，但實踐起來並非易事。一名年近半百的富豪在事業有成後，開始注重自身健康，年擲千萬為自己訂製「回春療程」盼回到18歲，非比尋常的保養方法引發外界熱烈討論。

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綜合外國媒體報道，現年45歲的Bryan Johnson不僅是一名3孩爸爸，還是一名坐擁近50億美元（約400億港元）的富豪。他在30多歲時創辦了一間支付公司，後以8億美元（約62億港元）賣予eBay。不過，他曾因事業挫折一度欲輕生，直至低谷期過後，他開始關注自身健康。他利用雄厚財力，年擲200萬美元（約1,560萬港元）聘用醫學專家團隊，為自己訂製一套「回春療程」，目標要將全身器官逆齡回到18歲。

嚴密監察身體機能 嚴格自我管理

Bryan宣稱，自己的目標是讓大腦、臟器、牙齒、皮膚、頭髮、陰莖等全身功能，都回到18歲時狀態。醫學團隊每日為Bryan監測全身機能，包括其骨骼重量甚至每晚勃起次數等。同時，Bryan還接受數十項醫療程序，例如每晚佩戴作用阻擋藍光的特製眼鏡入睡。他還會自行利用儀器，全天候監測自身體溫、血糖及心率變化，並定期檢查腎臟、前列腺、甲狀腺、神經系統等，確保身體維持最佳狀態。

為達到「回春」目的，除了醫療輔助，Bryan還嚴格管理每日起居。他會每早5點起床，每日做1小時運動、每星期做3次高強度運動；飲食上，他每日只進食蔬菜、果仁，服用24種營養素及打2劑補充劑，控制卡路里攝取在1,977kcal内，體脂維持在5至6%之間。

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成功逆齡5年 身體機能宛如青少年

據Bryan的醫療團隊表示，目前Bryan的整體生理年齡已成功年輕5歲，同時各器官機能如同青少年，例如心臟年齡37歲、皮膚年齡28歲、肺活量更達18歲狀態。不過，Bryan的「回春」過程也出現意外，例如曾因體脂過低，導致心臟超負荷、接受面部注射時出現過敏等。面對外界質疑，Bryan則正面回應稱，一切都在預期之內：

我所做的事情看起來很極端，但我只想努力證明，衰老並非不可逆轉。

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責任編輯：羅嘉欣