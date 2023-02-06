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【靚太廚房】兒童食用安全好重要　4步輕鬆煮出健康美味午餐便當

休閒消費 09:00 2023/02/06

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

兒童食用安全好重要，靚太廚房教你4步輕鬆煮出健康美味午餐便當。

學校逐步恢復全日面授，為了讓小朋友吃得健康，不少家長都會親自準備飯盒。今集《靚太廚房》教大家製作小朋友喜愛的可樂雞翼，只需簡單4個步驟便可以輕鬆完成。

可樂雞翼

（曾嘉文攝）

材料：

  • 雞翼 6隻
  • 油 適量
  • 可樂 半罐
  • 生抽 1湯匙
  • 老抽 1湯匙

配菜：

  • 西蘭花 少量
  • 車厘茄 2顆

步驟：

  • 雞翼洗淨印乾
  • 用中火將雞翼兩面煎至金黃色，每面煎約4分鐘
  • 倒入可樂、生抽、老抽
  • 醬汁滾起後蓋上鍋蓋，轉細火炆煮約20分鐘，直至熟透收汁即可

點擊以下圖片製作過程逐格睇：

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16款不含雌激素雞翼

很多家長都會擔心雞翼有雌激素，影響小朋友健康。TOPick去年9月至10月期間從本港各大超市購買了16款雞翼，並委托本地生物科技公司「水中銀」進行檢測。水中銀利用2種魚胚胎為雞翼樣本進行生物毒性安全測試，結果16個樣本均通過測試，全部不含雌激素，並獲得「綠魚」評級，即品質卓越。

點擊下圖看16款不含雌激素雞翼名單：

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責任編輯：陳欣潼

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