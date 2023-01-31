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【DSE2023】5萬人報考DSE　報考人數自2014年來首次回升

社會 12:25 2023/01/31

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DSE報考人數自2014年來首次回升。（資料圖片）

香港考試及評核局宣布，2023年文憑試共有50,823人報考，比上屆升1.5%，是自2014年以來首次回升，當中有43,117名學校考生，按年升0.1%。

2023年DSE筆試將於4月底開考。考評局今日（31日）公布報考數據，今年有50,823人報考，當中包括43,117名學校考生及7,699名自修生報考，分別較去年升1.5%及9.5%。

而4個核心科目方面，中文科有45,021人報考，英文科有47,409人，數學必修部分有39,330人，通識教育則有44,888人。

報考組合方面，近7成學校考生、即29,486人在4個核心科目外，再報考2個選修科目，即「4+2」組合；逾2成、即9,183人報考「4+3」組合，145人更報考「4+4」組合。

至於最多人報考選修科三甲依次為生物科13,253人、經濟科12,341人，以及化學科12,264人；應用學習科目方面，應用科學的「食品創新與科學」今年則錄得「0報考」。

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記者：黃穎津

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