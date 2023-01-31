【兩性關係】人妻怒剪丈夫生殖器 被行政拘留10日罰款200元惹議

湖北省襄陽市一對夫妻，因婚姻生活出現問題，該名人妻竟將丈夫的生殖器剪掉，目前涉事女子被行政拘留10日，罰款200元（人民幣.下同）。事件引起網民熱議。

綜合内地媒體報道，事發於湖北襄陽市樊城區，楊姓女子和張姓丈夫大年初四回娘家拜年，期間兩人在娘家臥室裡發生親密關係後，楊女竟憤怒地用剪刀將丈夫的生殖器剪掉。丈夫忍痛求救，家中親屬聞至報警，當地警方接報後趕到現場，將張男送院搶救。

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湖北公安日前公開一份《行政處罰決定書》，違法行為人楊某，1月25日21時許，在位於襄陽市的楊某哥哥家中臥室，用剪刀將丈夫張某位於生殖器上的陰莖剪掉。楊某的行為已經構成故意傷害，現決定對違法行為人楊某行政拘留10日，並處罰款200元，拘留自2023年1月26日至2023年2月5日。

事件引起網民熱議，均認為罰得太輕。襄陽市公安局樊城分局的工作人員回復稱，需要等傷情鑑定結果出來之後，才會由行政案件轉為刑事案件，一般都是先立行政案件再立刑事案件。傷情鑑定結果若達到輕傷將轉為刑事案件，不存在和解和不立案的情況。

北京市中聞（長沙）律師事務所律師劉凱表示，傷害案件涉及對人身損傷程度的鑑定問題，特別是對影響組織、器官功能或者傷情複雜，一時難以進行鑑定的，需要待傷情穩定後才能提出鑑定意見，並出具鑑定文書。因此，在張某的傷情鑑定結果未出來前，公安機關無法確定張某的傷勢是否達到輕傷以上，公安機關先立行政案件，對楊某採取拘留措施將嫌疑人控制，再根據鑑定結果來決定是否予以刑事立案，這在現行的法律框架下是沒有問題的。

楊某可能會承擔怎樣的法律責任？劉凱表示，根據《人體損傷程度鑑定標準》的規定，根據損傷的部位以及功能的缺失情況可能會造成重傷一級、二級以及輕傷一級、二級等情況。從媒體披露的剪掉陰莖訊息來看，有可能屬於重傷二級。

《刑法》第234條規定：故意傷害他人身體的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重傷的，處3年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

責任編輯：王明芳