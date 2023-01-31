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【不正常愛情研究所】黃紫恩回想初出Pool經歷 　Jojo自認麻煩：乜嘢都要人湊住

娛樂 13:31 2023/01/31

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原來Jojo是「媽寶」一名！

J2 後晚（2月2日）播出新一集《不正常愛情研究所》，由J2ers黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。

今集主題是「A0的內心世界」，請來《CP訓練營》的學員、A0的阿Yeung（蔡浩洋）擔任嘉賓。

Jojo：我A0嘅時候麻煩到

一班主持除了Alan外，都非常抗拒跟A0男女拍拖，因為不少都是「媽咪boy」或者「媽咪girl」的「媽寶」，被母親照顧得無微不至，倚賴性太強。

原來Jojo正是「媽寶」一名，講到當初A0出pool時，經常要男朋友長期照顧自已，事無大少都黐實對方，她笑說︰「車又唔識搭、路又唔識行、嘢又唔識買、餐廳又唔識book，乜嘢都要人湊住。我A0嘅時候麻煩到，見到都想車自己一巴。」

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阿Yeung對Gillian有好感

自言從來沒有拍過拖的阿Yeung，自爆當初參加《CP》的原因，他笑說︰「初時講係訓練螢幕情侶，自己未試過都想試下，同埋聽聞啲女參賽者好高質。」

節目造就了學員間的發展，馮建晞（Argus）、洪藹茵（Eileen）是最佳例子。兩個月拍攝過程中，阿Yeung認對伍倩彤（Gillian）有好感︰「佢開頭好惡，但唔知點解黐住佢好有安全感，返到屋企瞓覺都會諗住佢。有場同佢嘅kiss戲份，之後興奮到喺床跳，之後仲有keep contact。」

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他笑言終於明白男仔做兵的心態，是想見到自己心儀的女仔開心同幸福，似乎阿Yeung有所暗示。

阿Yeung講到雖然未拍過拖，但從不會覺得孤獨。他在自揭享受一個人去旅行、一個人到水上樂園玩，足以挑戰日本毒L排行榜最高等級別的「一個人去迪士尼」。更爆的是阿Yeung原來曾經想過搵個男仔試，到底是否試得成？而他30多歲仍保持A0，是出於一顆純真的初心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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