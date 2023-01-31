陳柏宇為日本The First Take唱《有天》撞咪　即將開騷為保靚聲新年團拜避席

陳柏宇（Jason）去年年底應邀前赴日本拍攝The First Take（TFT）音樂企劃，全新編曲的《你瞞我瞞》早前已推出，點擊率已衝破350萬人次，而在TFT中錄製的另一首歌曲〈有天〉亦於昨晚推出，Jason特別分享了錄製第二首歌的背後小故事。

上回Jason灌錄了重新編曲的《你瞞我瞞》，不少網民都發現歌曲的Key降低了，有些網民坦言較喜歡舊版，但Jason自己都很喜歡新版本。

他解釋道：「舊版本編曲已經有啲久遠，當年嘅歌聲演繹已代表唔到喺我而家呢個年紀，對於呢首歌想表達嘅情感同心理狀態，新版本嘅演繹方式，比舊版沉重、滄桑又有經歷得多，情感係豐富、複雜好多，降咗Key嗰種層次又同原Key有唔同，原Key就唔會有而家咁Man喇！」

自爆錄音小秘密

至於另一首作品《有天》，屬於志氣高昂的一首作品，Jason的演繹又予人另一種觀感，但細心留意，會見到Jason唱至尾聲時，竟不慎撞到咪高峰前的網。

搞笑的Jason即自爆錄音小秘密，道：「其實我平時錄歌，投入到合埋眼唱時都有機會撞到個咪，純粹自己協調唔到，都經常性發生。」

Jason亦講到這次灌錄《有天》背後的小心思，就是身上的那件外套，Jason說：「背脊寫咗『Hong Kong』二字，代表到我係嚟自香港，我哋香港嘅Art Director幫我揀呢套衫，係一個好好嘅選擇。」

選擇性「避年」養聲

此外，即將於2月4日假AsiaWorld-Arena舉行《陳柏宇 feat. 九龍搖擺俱樂部演唱會2023》的Jason，撞正新年期間開Show，他都惟有選擇性「避年」。

Jason說：「演唱會已經準備得如火如荼，所以今年冇好主動去拜年，亦盡量避開同小朋友玩嘅聚會，因為同小朋友玩好傷聲，講得特別多嘢，聲帶亦好難休息，所以媽咪（老婆符曉薇）都好配合。」

至於囡囡Abi，解釋，Jason也有向她解釋：「同佢講：『爸爸要做完演唱會先可以同你玩，因為呢排爸爸比較忙，要多啲私人空間，做完演唱會再同你玩好冇？』佢話好，好乖！」

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