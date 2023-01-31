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【外賣優惠】一文看清foodpanda 2月優惠　涵蓋外賣生活百貨低至55折

社會 13:14 2023/01/31

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熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

一文看清foodpanda 2月優惠，涵蓋外賣生活百貨低至55折。（陳智良攝）

農曆新年假期後，打工仔陸續上班，忙於工作之餘亦要「醫肚」，踏入2月，foodpanda推出新優惠，涵蓋外賣自取、外送及生活百貨低至55折，以下優惠名額有限，先到先得；受條款及細則約束。

外賣自取優惠

  • foodpanda外賣自取全日低至6折

pandapro會員折上折額外95折優惠，低至55折，適用餐廳包括：KFC、譚仔三哥、丸龜製麵、齊柏林熱狗店、大快活、上海姥姥 、華御結、太興

  • 首次使用foodpanda外賣自取服務

訂購滿HK$150並輸入優惠碼 「 TRYPU50 」，享HK$50折扣優惠。優惠期：由即日起至2月28日，只適用於foodpanda app。

  • 首次使用foodpanda外賣自取服務訂購Starbucks星巴克

訂購滿HK$120並輸入優惠碼「 NEWPU40」，享40元折扣優惠。優惠期：由2月1日至2月12日，只適用於foodpanda app內訂購 Starbucks之訂單。

  • 現有客戶外賣自取優惠：

每日早上11點打開「外賣自取」頁面，點擊「即搶優惠券」圖像，即可搶先獲得$5 及 $10外賣優惠券，成功搶到後，自動存入「優惠券」即可使用。適用於滿$50及滿$100的外賣自取訂單；只限即日使用，先用先得，每人每日限用一次。

  • 大快活午餐及下午茶時段外賣自取訂單滿$120減$25

於早上11時至下午5時期間，訂購外賣自取滿HKD$120，輸入優惠碼「 FWPU 」，享HK$25扣優惠。優惠期： 由2月1日至2月28日

外賣優惠

  • 逢五六日 指定精選餐廳滿$300減$50

輸入優惠碼「 TGIW50 」，優惠期： 由即日起至2月26日，星期五至日及公眾假期，適用於指定精選餐廳滿$300（不連運費）之訂單。

  • 平日晚餐指定精選餐廳滿$300減$50

輸入優惠碼「 DINNER50 」，優惠期： 由即日起至2月28日，星期一至四，6pm至11:59pm ；公眾假期除外，適用於指定精選餐廳滿$300（不連運費），6pm至11:59pm之訂單。

  • 嗌麥當勞周末醒晨早餐滿$100享9折

輸入優惠碼「 MORNING10 」

優惠期： 由即日起至2月26日，星期六至日，5am至11am，適用於指定指定上午5時至11時滿$100（不連運費）的訂單。

到會優惠

顧客首次使用foodpanda訂購到會，輸入優惠碼「NEW1800」，首張訂單滿$1,800即享$200減免。優惠期： 由即日起至2月28日。

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責任編輯：陳麗娜

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