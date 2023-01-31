【善待動物】儲錢買食物餵養流浪狗   愛狗男生：狗會感恩但人未必會

▲ 馬來西亞青年莫哈末法依茲買了3盒特製的披薩餵養狗狗。

常言道，萬物皆有情，善待動物也是善行的一種。馬來西亞一名青年自小與狗隻結下不解之緣，除了平日買狗糧餵養流浪狗外，在荷包鬆動之時更會慷慨買披薩給牠們大快朵頤。青年與狗為伴多年更有深刻的領悟，

狗會感恩，但人未必會。

綜合馬拉媒體報道，這名青年名莫哈末法依茲，今年18歲。他自小喜愛狗狗，視牠們為朋友，在他的個人社交網站不時看到他與狗隻玩樂的影片，他更會經常餵養流浪狗。

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莫哈末法依茲在最近發佈的一個影片中分享，他買了3盒特製的披薩給狗狗，「之前我都是買狗糧給牠們吃，但這次有錢能買好一些的東西，所以買了披薩。」熟知狗隻飲食禁忌的他更叮囑店員不要放醬料及蔬菜，披薩基本上只有餅皮及雞肉，都是狗狗愛吃及可以吃的食物。

此外，莫哈末法依茲的同理心很強，他表示有閒錢時也會買其他的食物給狗狗品嚐，

這些狗狗很可憐，每天都只能吃乾糧，如果我們每天都吃同樣的食物也會覺得厭倦，所以我都會買不同的食物給牠們吃，我也試過給牠們吃炸雞。

與狗相伴多年，莫哈末法依茲更得出了一些個人的體會，

餵狗3天，牠們會記住你3年；但如果人的話，就算幫了3年，他們也未必會記住你。

他更認為狗狗是上天珍貴的創造物，人類不應該討論牠們。

所以，莫哈末法依茲在片尾也大眾作出呼籲，

很多人都覺得狗很討厭，要趕走牠們，但牠們只是餓了，所以會過來討食物，我們只要餵飽牠們，不需要害怕。

此影片得到近15萬個LIKE，網友們紛紛都讚揚他的愛狗行為令人深感佩服。

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責任編輯︰陳珈希