【幼兒教育】新生嬰兒數字跌至新低點　教聯會恐明年逾百幼園需停辦

▲ 教聯會促請政府重視幼教界面對的困境，加強財政支援。（曾耀輝攝）

本港過去5年出生人數持續下降，2021年出生人數更只有3.7萬人，創有記錄新低。教聯會指收生率持續不足，過去兩年約有20間幼稚園因收生不足而停辦，來年恐有過百間幼稚園停辦結業，佔全港幼稚園數量約一成。教聯會促請政府重視幼教界困境，加強財政支援。

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教聯會去年12月進行「幼稚園營運苦況」問題調查，兩星期內收到近230間幼稚園回應。調查結果指，去年收生人數較過去減近25%，逾7成受訪幼稚園反映主因是學校所在地區的出生率下跌，加上疫情及移民潮打擊，使幼稚園營運更困難。教聯會副會長、香港教育學院國際教育與終身學習學系助理教授胡少偉指本港出生人數持續下降，幼稚園收生人數亦將持續下降。

有近9成受訪幼稚園認為明年K1收生人數會持續下降，大部分幼稚園對明年收生情況表示不樂觀。教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲指過去兩年約有20間幼稚園因收生不足而停辦，收生人數持續不足將繼續出現停辦潮，來年恐有過百間幼稚園停辦結業。

教聯會指，大部分幼稚園依賴學生單位資助額維持營運，政府對幼稚園的學生單位資助額是按學生數量撥款，收生率不足可導致學校獲得資助額減少。幼稚園教育計劃過渡期津貼已於上學年結束，對於津貼減少，有六成受訪幼稚園表示會裁減教師，有過半受訪幼稚園表示來年會繼續以裁減教師的方式減低營運成本，彌補收生不足致收入減少的問題，部分幼師更以兼職形式聘請，令許多教師面對失業或逼迫轉行的情況。

有高達9成幼稚園支持增加學生單位資助額，教聯會副會長、教育界立法會議員朱國強建議學生單位資助額可增加20%，教育局亦可以恢復幼稚園教育計劃過渡期津貼以支援業界，以免新學年大批幼稚園結業及幼師失業的問題，助業界渡過難關。林翠玲指長遠起計，政府需要推出更多鼓勵生育政策，例如增加誘因，以增加本地出生率。

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記者：馮芷婷