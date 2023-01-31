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【煙草加價】8成受訪煙民指加煙税助長私煙　長遠煙草政策關注組籲政府廣納意見

社會 13:36 2023/01/31

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集訊資料研究董事總經理兼用戶研究主管陳華達（左）/ 長遠煙草政策關注組召集人盧啟律（中）/長遠煙草政策關注組成員徐緣(右) （李芷玲攝）

新一份施政報告公布在即，吸煙與健康委員會去年底曾促請政府大增煙草稅一倍，以減少市民買煙的意欲，不過長遠煙草政策關注組調查（31日）指，有8成受訪煙民認同大幅增加煙税，有機會令吸煙人士轉吸平價煙，呼籲政府在推出煙草政策時應廣納不同持分者的意見，尤其吸煙人士。

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關注組早前委託集訊資料研究，以街訪形式訪問了2,015名香港市民，當中1,005名受訪者為吸煙人士。調查結果顯示，近7成吸煙受訪者認為本港成年人容易接觸非法私煙，亦有8成吸煙受訪者及逾7成非吸煙受訪者均認同，大幅增加煙税有機會令煙民轉吸平煙，助長非法私煙。關注組成員徐緣稱，若政府認為加煙税至$100一包，煙民便會嫌貴而不買煙的想法太離地。

關注組召集人盧啟律表示，通過調查，吸煙人士和非吸煙人士均支持5項控煙政策，分別是防止或減少青少年接觸煙草產品、加強戒煙教育、容許售賣電子煙及加熱煙、戒煙服務上增撥資源及進一步限制可吸煙範圍，並強調政府應小心聆聽各界意見，尤其吸煙人士為煙草政策的重要持份者，並優化政策方向，再推出進一步的煙草政策。

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記者: 李芷玲

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