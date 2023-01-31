【大灣區藝人】梁競徽返港晒180度海景大宅　唯唯住深井風水屋苑盛產視帝

▲ 梁競徽（唯唯）相隔8個月後返港與家人團聚，並拍片大晒家中180度無敵海景。

43歲梁競徽（原名梁烈唯）入行逾廿年，近年致力北上發展，頻頻在內地社交平台帶貨直播，月初他在抖音還拍片自嘲廣東話退步，轉眼間就趁農曆新年返港，順便練返廣東話。不過，梁競徽不忘向內地網民更新動態，昨日（30日）在小紅書分享家中的無敵海景短片，並留言「Home sweet home」！

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最近不少北上港星返港賀歲，梁競徽也相隔8個月後返港與家人團聚，但他依然勤力更新內地社交平台，大年初一他在家中拍片拜年，後面放有年花及2012年奪得的「飛躍進步男藝員」獎座。昨日他就拍片大晒家中180度無敵海景山景的短片，並留言表示愛香港這個家。

Home sweet home，我愛我的家，春節假期結束了。

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梁競徽於2014年與中學師妹駱保雯結婚後，育有一女一子，湊成一個「好」字，大女梁亦彤（Karina）6歲、細仔梁亦暉也差不多3歲大。梁競徽少談家人，但在內地社交平台間中分享子女的生活片段，最近他與女兒一齊敷面膜，又晒兒子在客廳駕駛電動車，可見大廳相當闊落，並鋪上大型地墊方便子女玩。

▲ 梁競徽拍片拜年，後面放有「飛躍進步男藝員」獎座。（影片截圖）

藝人聚居地 有隱世好學校

據悉梁競徽在港居於深井碧堤半島，最新呎價約1.1萬元，雖然未到豪宅級，但背山面海、坐擁180度無敵大海景，環境清幽，更是娛樂圈風水屋苑盛產視帝，現居或曾居於該屋苑的藝人包括出爐視帝陳山聰、黎耀祥、陳豪、吳卓羲、張振朗、龔嘉欣、鄧健泓、麥長青、梁榮忠、艾威、陳松齡、連詩雅、陳國峰等，特別受TVB藝員歡迎。

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其中3奪視帝寶座的黎耀祥於2007年購入碧堤半島一個實用面積940平方呎海景單位，屬於3房連套房間隔，至2019年以高價1,350萬沽出單位，持貨12年賺近800萬元。而陳山聰一家三口則仍居於碧堤半島，最近更為兒子Jaco選讀附近的栢基海韻幼稚園，是有參加免費優質幼稚園教育計劃的隱世好學校。

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責任編輯︰林綺玲