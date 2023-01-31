【無孩婚禮】家姐婚禮謝絕小孩參加　5個月大姨甥無情講妹妹無奈缺席

▲ 一名準媽媽稱，姊姊的婚禮謝絕小孩參加，屆時其5個月大的孩子也不獲邀出席。

結婚是人生大事，新人都想辦一場自己夢寐以求的婚禮。外國一名準媽媽在網上討論區分享，姊姊的婚禮謝絕小孩參加，屆時其5個月大的孩子也不獲邀出席。她不放心將初生嬰兒交保母照顧，因而決定缺席姊姊的婚禮去湊仔，卻惹來姊姊的批評。

姊姊辦不帶孩子婚禮

該名準媽媽近日於外國討論區Reddit發帖表示，現年25歲的她有一位31歲的姊姊Lisa（化名），姊姊於今年尾結婚，並計劃舉行一場不帶孩子的婚禮，避開嘈吵失控的場面。她現時正在懷孕，到姊姊婚禮時，孩子將是5個月大。她問姊姊能不能帶孩子來，Lisa堅持說不行，不准姨甥在場。

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之後她告訴姊姊不能參加，只因把年幼的孩子留給保母照顧，令她感到不安，而且家人會參加婚禮。Lisa得知妹妹不出席後感到非常生氣，認為妹妹懲罰她舉辦了一場不帶孩子的婚禮，也表示希望對方能以新娘妹妹的身分，在婚禮上發表演說。她只好重申立場︰

如果我不能帶孩子，我就不參加。

母親建議幫手湊孫被拒

姊姊回應自己有些朋友也有孩子，認識不少值得信賴的保母，可以向她介紹，但她拒絕了。而兩姊妹的媽媽自告奮勇，建議女兒可以參加婚禮的一部分，她就幫忙留在家裡照顧孩子，當女兒回家，她就趕回婚禮現場。不過，Lisa卻表明希望父母一直在婚禮現場。

準媽媽對此感到無奈，認為自己只是想好好照顧孩子，姊姊卻對她不參加婚禮感到不高興，於是問網民，她這樣做是否很衰。

網民普遍認為準媽媽的做法很合理，一個只有5個月大BB的安全對媽媽而言當然較重要，也有網民覺得姊姊自私，既不想孩子參加，又不願意媽媽幫忙照顧姨甥，處處只為自己考慮而不顧別人。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳