【新四十二章】龔嘉欣獲封「豬肉西施」　片尾曲播《始終會行運》喚集體回憶

▲ 《新四十二章》

TVB新劇《新四十二章》在昨晚（1月30日）首播，第一集劇情只是序章，主力介紹主要角色，包括擁有驚人神力的豬肉檔檔主朱螢嬌（龔嘉欣飾），為人縮骨的大學中文系教授章經（陳豪飾）、能幹章經助理Edith（李君妍飾），以及與螢嬌零血緣的兄弟朱古力（林景程飾）及朱若望（易宇航飾）。

首集最尾部分，隨著阿嬌突如其來的頭痛，及閃現鏡頭的昔日《鹿鼎記》梁朝偉及關海山演出畫面，再配以江嘉敏水中閉氣的結尾畫面，兩大女主角的神秘維度身份呼之欲出，加上片尾播放《鹿鼎記》經典主題曲《始終會行運》，不少網民高呼「回憶返晒嚟」。

▲ 《新四十二章》出現梁朝偉版《鹿鼎記》畫面。

【新四十二章】龔嘉欣演「豬肉西施」斬到手指痛 打戲連場有新挑戰

龔嘉欣李君妍受注目

首集佔戲甚重的龔嘉欣更獲網民大讚演技直逼視后級，更指她顏值爆燈，一雙會笑的腰果眼電力無限，紛紛封她為「豬肉西施」。

除龔嘉欣外，李君妍的助理角色亦成功彈出，2009年畢業於第24期藝訓班的君妍，入行多年一直默默耕耘。

由於樣子標緻身材勻稱，近年逐步入屋，之前在《拳王》、《金宵大廈2》、《異搜店》及《七公主》等的演出均獲得好評，今次收起性感演知性外貌兼備的女助教，照樣備受喜愛。

▲ 李君妍演女助教。

陳豪自設小動作增喜感

男主角方面，林景程與陳豪均搶鏡，之前憑在《香港愛情故事》演擁有三吋不爛之舌「地產佬」深入民心的景程，這次再發揮驚人口才演在街邊叫賣的推銷員。

他不但一輪嘴力Sell令人留下深刻印象，入型入格的肢體動作亦為網民送上驚喜：「真係幾似街邊嗰啲」。

▲ 林景程演在街邊叫賣的推銷員。

陳豪自設小動作

早年於《秀才遇著兵》已展現驚人喜感的陳豪，這次「重操故業」獲觀眾受落，不但指他「返晒嚟」，更大讚是難得一見的全面小生：「陳豪算TVB少數，認真又得，騎呢都得，又型又弗亦得」。

陳豪是次角色有不少令人深刻的小動作，包括單手開扇及舉頭作飲杯狀等，他笑言這些均是專誠設計：「每當投入角色後，都是因應場口需要而投放一些小動作，目的是希望能夠將喜感帶出。」

他續指非常明白喜劇不易掌握：「太少（戲）會達不到效果，過多會破壞效果……要恰到好處，用平實而舒暢的演繹方式去表達，才能夠帶出需要的效果。」

▲ 陳豪再騷喜劇功力。

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R