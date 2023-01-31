【美顏教室】肝鬱氣滯臉上易長黑斑　中醫推薦兩款食療吃出白嫩肌膚【內附食譜】

▲ 女性比男性多長臉上黑斑，註冊中醫師譚莉英表示，因為黑斑與肝、脾、腎有關，而女性較容易出現這3個臟腑的不平穩。

《黃帝內經》有云：「有諸形於內，必形於外。」意謂體內的臟腑情況，可反映在外的表現，其一最顯現是臉上長黑斑。這些或黑或褐的色素沉澱，可大可小，形狀不規則，不論男女都會感到煩惱。

養生之道不囿於五臟六腑，內外應同樣保持健康，如何對付黑斑，以下由中醫教路。

中醫認為，「邪」侵犯皮膚，造成氣血失和、肝鬱氣滯，氣滯血瘀在皮膚上，就會形成黑斑。註冊中醫師譚莉英解說「邪」，譬如太陽曝曬肌膚、環境污染，就屬於「外邪」的一種。而常見身體具體病因分為3種：脾胃虛弱、肝氣鬱結、腎虛，這些就是「內邪」。

黑斑通常在25歲以後容易出現，是後天性的，有的年輕人膚色會比較白且細緻，白皙膚色比較容易遭受紫外綫的傷害，也會較早出現黑斑。

分清內因與外因

臉上長黑斑的原因可分為內因與外因，像紫外綫照射就屬於外因，而肝鬱、腎虛、脾虛和內分泌失調則屬於內因。所以主要是看個體差異和形成的病因。

▲ 中醫推薦兩款食療吃出白嫩肌膚。（iStock圖片）

要分辨黑斑與曬斑，譚醫師指黑斑在表面看來較深入和較混濁，而曬斑在表面看來較薄和實色。

黑斑是由於黑色素不正常聚集在皮膚表面，形成黑色或褐色斑點，深淺不一，斑片形狀不一，常見有雀斑、肝斑和老人斑。而曬斑主要是日光照射後發病，屬於紫外綫過敏性疾病，發生於暴露部位，長在肌膚的表皮層，顏色為咖啡色，表面平滑，跟黑斑一樣大小不一。

黑斑位置的啟示

事實上，黑斑在臉上不同位置，可表示不同的健康問題。譚醫師說：「五臟六腑對應着面中部，四肢則對應着面頰外側的中下部。哪裏有黑斑，該部位對應的經脈和臟腑器官就常常存在問題。」

黑斑位置 對應健康問題 上唇上方長斑 婦科問題 鼻樑中間長斑 肝膽疾病 兩顴部長斑 肝臟功能減弱 外眼角長斑 肩部疾患 額頭兩側及太陽穴長斑 消化系統問題 額頭中間長斑 心臟功能問題

可有發覺，女性比男性多長臉上黑斑，她表示因為黑斑與肝、脾、腎有關，而女性較容易出現這3個臟腑的不平穩。「簡單來說，跟女性賀爾蒙有莫大的關係。女性會經歷生育、更年期等，每個月還有月經，身體內的激素水準變化及心理活動都會比男的更多，很多懷孕的年輕女生內分泌只要一改變，像是雌激素過高、或是黃體酮分泌，都會影響皮膚，造成色素沉澱，因此可能是因為這樣女人比較容易長斑。」

去斑3方法

要對付黑斑，中醫有3大方向：

1.中藥：方以丹參、雞血藤、浮萍、生地、紅花、川芎、荊芥、連翹、珍珠和甘草等藥水煎服用，當然要視乎身體情況而定，必須諮詢中醫師。

2.針灸：落針於面部的迎香穴、印堂穴、太陽穴、顴髎穴、下關穴、四白穴等穴位，然後再根據黑斑的不同成因，選取腿腳上的穴位輔助針刺，這樣做可以疏通面部經絡，促進皮膚中的廢物排出。

3.美容美白處方面膜：珍珠粉30克、白芷30克、白朮30克、白附子9克及當歸30克。可在中藥店購得研成的極細粉末，裝瓶備用。每周2至3次在晚上將面洗乾淨，然後取少許藥末，用蜂蜜或蛋清調成糊狀敷在面部，30分鐘後洗去。

功效：美白效果較好，性質溫和、天然、安全、環保，而且製作簡單、使用方便。

日常欲防止黑斑形成，譚醫師指首先要避免被陽光直接照射，尤其是夏天，炎熱的陽光會對肌膚產生危害，出門一定要塗抹防曬產品。其次，多補充維生素，多補充富含維他命C和E的食物，如檸檬、士多啤梨、番茄、西瓜、柑橘和楊梅等。

「此外，避免長時間的熬夜，作息時間一定要有規律，晚上最好在11點之前睡覺，這樣有利於皮膚的夜間修復和新陳代謝工作，防止黑色素的沉澱。」

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預防黑斑兩食療

美顏花茶（一人分量）

藥材：珍珠母20克、玫瑰花5朵、白菊花10克、白茯苓20克、絲瓜絡10克、紅棗10枚。

做法：將藥材加水煎取汁，代茶飲服。

功效：健脾疏肝、化瘀消斑。

禁忌：月經期間，懷孕期哺乳期婦女忌服。

銀耳合桃羹（一人分量）

材料：乾銀耳2朵、去殼合桃2両、冰糖適量。

做法：銀耳用清水浸軟；合桃洗淨；將銀耳和合桃加水煮半小時，放入冰糖煮溶即可食用。

食療功效：補氣養血，白嫩皮膚。

禁忌：便溏、感冒患者不宜。

記者：周美好