【最強繼父】羅孝勇視繼女如己出三口出遊　王丹妮冧爆：多謝背後的男人

▲ 好幸福！

金像獎最佳新演員王丹妮（Louise）24歲意外懷孕誕下女兒Affa，後來與男友性格不合而分開，成為單親媽媽，不過後來遇上暖男羅孝勇，融化了Louise，兩人拍拖4年後結婚，羅孝勇視繼女如己出，後來女兒更改姓羅，最近一家三口到日本外遊，王丹妮將照片上載到社交網，更公開多謝老公全程做攝影師，幫母女影了很多照片。

▲ 王丹妮多謝羅孝勇付出。

最新影片推介：

視女兒為己出

而今次一家三口去的主題樂園，是女兒Affa最喜歡的，可見繼父同媽媽對她寵愛有加，而羅孝勇也自言適合及享受做爸爸，有耐心照顧及教導小朋友，兩人未結婚前，Affa已經叫他爸爸。兩人初拍拖便要「三人行」，但依然相當甜蜜，羅孝勇坦言欣賞王丹妮有愛心、懂得照顧人，因此早已認定對方，希望與王丹妮白頭到老，「去到100歲，在我眼中她仍是21歲靚女」。

王丹妮在《毒舌大狀》中飾演曾潔兒，而羅孝勇飾Ben，兩公婆拍住上，不過羅孝勇沒有王丹妮這麼有事業運，2010年參加《超級巨聲2》獲得季軍入行後，星運平平，他在去年3月重返澳洲校園讀脊醫，目標是5年後成為脊醫。

澳洲讀脊醫

羅孝勇本身經濟系畢業，不過他畢業後沒有從事與學科相關的工作，反而回港參加《超級巨聲2》。而今次羅孝勇讀醫的Murdoch University同樣是澳洲著名大學，位於珀斯，該校提供獸醫與脊醫學士學位課程，一向深受香港留學生及家長歡迎。

▲ 羅孝勇重返校園讀脊醫。

早前王丹妮為黎明演員會做嘉賓，羅孝勇專程返港支持太太，更施展在澳洲學到的脊醫技術，為連續兩晚穿上6吋高厚底鞋的王丹妮做舒緩治療。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳