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【死因研訊】6旬婦候檢疫倒斃家中死因續訊　婦死後兩天方獲衞生署致電聯絡

社會 14:08 2023/01/31

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護士孔鳳媚。（梁錦麟攝）

患糖尿病六旬婦於2020年12月因同住女兒確診新冠肺炎，被列為密切接觸者，獨自在家等候檢疫3天後被揭發倒斃家中，驗屍後顯示死於新冠肺炎，死因研訊今（31日）。衞生署行政主任供稱，署方在死者離世後2天及4天，分別致電予死者，惟無人接聽，直至傳媒報道事件，收到傳媒查詢，才得知死者猝死在家中。

死者呂淑嫻，曾任職護理院，2020年初退休，死者生前與女兒趙海鈴同住，救護人員於2020年12月12日到場後發現死者倒斃家中，估計已死去6至8小時，驗屍報告指死者於12月11日死於新冠肺炎，終年62歲。

衞生署防護應變及項目管理部行政主任蘇暐琁供稱，死者於12月9日獲發檢疫令，但由於人手不足，故於兩天後才輸入電腦。蘇又指，就本案而言，由於早前葵盛西邨疫情大爆發，需優先處理，在人手不足的情況下，以致當日處理的密切接觸者個案減少。

蘇又指，署方在死者離世後2天及4天，分別致電予死者，均無人接聽，直至事件被傳媒報道後，收到傳媒查詢，才得知死者猝死在家中。

護士孔鳳媚供稱，她於2020年11月30日起在衞生防護中心擔任接線生，於12月9日致電趙，得知趙與死者同住，確認死者為密切接觸者。

孔解釋，一般情況會致電密切接觸者，但由於趙已代死者回答問題，考慮到趙亦是護士，故此未有致電死者。孔又承認得知死者患高血壓及糖尿病，但未有問及死者需要甚麼藥物，以及藥物是否足夠。

死因研訊主任向孔指出，趙早前曾稱防護中心會聯絡死者。孔指，這屬隔離營同事的職責，她的職責是詢問確診者及密切接觸者的資料，再交予醫生決定。

孔指就本案而言，若死者沒有病徵便需在家等候，若死者有病徵則會被送往醫院。孔承認，在密切接觸者等候的1至2天內，衞生署當時應未有支援。

醫生謝翠婷（左）。（梁錦麟攝）

政府醫院醫生謝翠婷供稱，若當時的密切接觸者有病徵便會被送到急症室，由於當時紀錄僅寫上死者患有糖尿病，相信死者屬一般長期病患。謝又指，若表格上列明有嚴重糖尿病，會先與上司商討，如患者有不適，則會被送到急症室。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟

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