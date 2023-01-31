【護髮迷思】洗頭水加水繼續用細菌飆升　醫生揭3大正確用法告別頭皮屑

▲ 洗頭水加水繼續用細菌飆升！醫生揭3大正確用法告別頭皮屑。

洗頭看似再平凡不過的日常之一，但魔鬼就藏在細節裡，若是用了錯的洗頭方式，不僅可能讓頭髮洗不乾淨，反而還會造成細菌孳生，引發生成頭皮屑。因此學會如何正確洗頭及使用洗髮精，便成為你應該要重新檢視的細節之一。《Hello醫師》將於為你介紹洗髮精的常見成分，以及洗髮精正確的使用方法，讓你的頭愈洗愈乾淨，擺脫頭皮屑困擾！

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洗髮精常見成分有哪些？

洗髮精（Shampoo）內含的成分除了有最基本的水分之外，大多並含有界面活性劑、矽靈、酸鹼調節劑、精油及其他營養護理成分，但其分別具有何種效果或影響，以下將依序說明：

1. 界面活性劑

界面活性劑具有清潔與起泡的作用，可協助去除油脂與附著的異物。常見成分為有硫酸月桂酯鈉（Sodium lauryl sulfate）及聚氧乙烯月桂醚硫酸酯鈉（Sodium laureth sulfate）。

硫酸月桂酯鈉清潔力佳，具有良好的起泡及去油作用，適合正常頭皮或油性頭皮的人使用；聚氧乙烯月桂醚硫酸酯鈉的刺激性則較硫酸月桂酯鈉低，對於皮膚與眼睛容易受到刺激者較為適合。

2. 矽靈

聚二甲基矽氧烷（Polydimethylsiloxane，俗稱矽靈）是一種無色、無味、無毒、不易揮發的液體，為洗髮精中最常見的增效成分；其功效是讓頭髮增加保護層，防止水分流失、不容易打結，並使頭髮光滑柔順的效果。

若本身頭髮較毛躁，或者因燙髮、染髮後，髮質受損嚴重，即可使用含矽靈的洗髮精，快速讓毛鱗片平整下來，避免毛躁的髮質引起打結，讓頭髮受損更嚴重。（延伸閱讀：頭髮分岔無光澤？公開7種天然方法保護頭髮，修護受損髮質）

3. 酸鹼值調節劑

酸鹼值調節劑能讓洗髮精維持在一定的pH值，而洗髮精中常見的酸鹼值調節劑為檸檬酸。檸檬酸屬於弱有機酸，主要自柑橘類水果取得，不僅會散發柑橘香氣，還可調整其中的酸鹼值。

4. 精油

不少洗髮精內有都會加入些許精油，為其增添香氣，而精油依照化學成分可分為2大類：

萜烯烴碳氫化合物（Terpene）：萜烯屬於脂類，不溶於水，是分子式為異戊二烯（C5H8）整數倍的烯烴類化合物，此類精油通常有強烈的氣味，如肉桂、丁香、柑桔類中，皆含有萜烯烴碳氫化合物。

含氧化合物（Oxygen compound）：如酚類、醚類、醛類、醇類、酸類與酯類等，皆為含氧化合物，而此種化合物常用於洗髮精的精油則包含茶樹、薄荷、薰衣草等種類。

此外，部分洗髮精也會加入些許的膠原蛋白、絲蛋白、維生素及植物提取物等營養護理成分，以維持髮絲健康，但須注意的是，由於洗髮精與頭髮接觸僅有幾分鐘，要達到產品上所宣稱的營養作用，其實相當有限，因此建議民眾在選用洗髮精時，還是要以自己的髮質與洗淨力為主要的考量因素為佳。

3大洗髮精正確使用方法

以下為大家介紹3個洗髮精正確的使用方法，讓您可以遠離頭皮屑，維護頭皮健康：

1. 洗髮精不可加水

在洗髮精內加水，雖然看起來是個省錢的好撇步，但這麼做除了可能影響洗髮精原來的品質，還會增加細菌孳生的機率，導致洗髮精變質。

若在洗頭髮時，使用了經水稀釋後的變質洗髮精，反而容易提高頭皮屑生成的機率；如果頭皮有傷口或本身患有脂漏性皮膚炎，還可能提升細菌感染風險，並使皮膚問題愈來愈嚴重。（延伸閱讀：頭髮濕濕馬上睡？小心細菌在頭皮孳生）

2. 洗髮精應先倒在手上稀釋

在洗頭髮時不建議將洗髮精直接倒在頭皮上，亦不應以指甲抓頭皮，才可有效避免頭皮受傷。建議民眾洗髮時，應先用溫水將頭髮弄濕，再將洗髮精倒在手上加水稀釋後，並搓揉起泡後，再以指腹按摩頭皮數分鐘，隨後再用溫水沖洗乾淨即可。

一般而言，每日通常只須洗1次投即可，但若有使用髮膠、髮雕露等定型產品，則需進行2次洗淨，第1次洗去毛髮表面殘留的定型成分，第2次再進行頭髮清潔，避免髮膠殘留，影響頭髮的健康狀況。

3. 洗髮精與潤絲精應分開使用

潤絲精主要由陽離子界面活性劑、油分、保濕劑，加上水、香料、色素等成分組成。由於洗髮後頭髮多帶負電荷，若使用潤絲精，潤絲精中的陽離子界面活性劑便可附著在帶負電的頭髮上，以中和靜電反應，減少頭髮間的摩擦，使頭髮柔順易梳理，並增加光澤度。

然而，因為洗髮精的主要作用成分是陰離子界面活性劑，而潤絲精是陽離子界面活性劑， 2者作用相反，如果將其混在一起使用，可能會發生洗不乾淨、又潤絲不完全的窘境，需要特別注意。

【本文獲《Hello醫師》授權轉載，原文：洗髮精加水稀釋省很大？洗髮精成分、正確使用方法告別頭皮屑困擾】

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責任編輯：張沛