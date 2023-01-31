【情人節2023】精選4款情人節朱古力 半島酒店+GODIVA少女心爆燈【內附連結】

▲ 半島精品店的朱古力賣相精緻，女生們收到一定開心。(酒店提供)

情人節即將到臨，男士是時候選定禮物，朱古力是不錯之選，坊間有不少店舖推出特色的情人節朱古力，外形精緻，少女心爆燈，打卡一流。

1. 半島酒店

價錢：珍愛熊朱古力禮盒、$828

可愛的針織半島門僮熊及朱古力禮盒為你的心儀對象傳達愛，門僮熊手執一張心意咭，可以寫下愛意之句。9粒半島經典系列朱古力，包括朱古力松露、夾心朱古力及焦糖海鹽朱古力，甜蜜濃情化不開。

2. agnès b. DÉLICES及agnès b. CAFÉ

價錢：Chocolate Truffles in Valentine's Box，$420 / 12粒裝

agnès b. DÉLICES的心形朱古力禮盒嚴選法國朱古力，備有自選及限定口味選擇：前者可自由配搭不同松露或夾心朱古力，包括新口味粉紅色心形玫瑰夾心朱古力；後者則包括果仁醬脆皮牛奶朱古力配搭果仁醬脆皮黑朱古力，抑或焦糖果仁醬朱古力配搭馬達加斯加黑朱古力兩個款式，必定可為摯愛挑選最合適的甜蜜滋味。

▲ agnès b. DÉLICES及agnès b. CAFÉ

3. GODIVA

價錢：戀人絮語巧克力心形禮盒11顆裝，$499

經典別致禮盒選用浪漫的玫瑰粉色為主調，以明艷水彩繪畫心形、玫瑰、蝴蝶、花卉及藤蔓等盎然蓬勃的初春景象。今年推出的6款禮盒，不但滿足不同饋贈的場合，當中紅色綢緞心形禮盒，更內藏多顆精選巧克力，以及預留位置讓戀人們加添額外驚喜，於節日美妙時刻綻放醇蜜記憶，與所愛之人共享難忘時刻。

▲ GODIVA朱古力禮盒

▲ GODIVA朱古力

4. Schoggi Meier

價錢：熊抱戀人朱古力花束，$305

辛勞工作後，一個大大的擁抱總能給對方安慰。即使未能每天相見，就讓可愛的小熊代你陪伴在側。小熊手持少女心滿滿的粉色朱古力棒棒花束，浪漫極致，為她帶來一份甜蜜滋味。花束禮物包括有：

•「I Love You」紅桑子朱古力 (1塊)

•「Happy Valentine’s Day」榛子內餡黑朱古力棒棒糖 (1枝)

•「LOVE」紅桑子內餡白朱古力棒棒糖 (1枝)

• 草莓內餡心型白朱古力棒棒糖 (1枝)

• 紅桑子內餡心型白朱古力棒棒糖 (1枝)

▲ Schoggi Meier

記者：招美寶