  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 17:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【情人節2023】精選4款情人節朱古力 半島酒店+GODIVA少女心爆燈【內附連結】

休閒消費 16:16 2023/01/31

分享：

分享：

熱門 毒舌大狀 兔年運程 想見你 30＋減肥 黃子華 李啟言 超市大搜查 COLLAR 兒童疫苗 靚太安樂窩

半島精品店的朱古力賣相精緻，女生們收到一定開心。(酒店提供)

情人節即將到臨，男士是時候選定禮物，朱古力是不錯之選，坊間有不少店舖推出特色的情人節朱古力，外形精緻，少女心爆燈，打卡一流。

1. 半島酒店 

價錢：珍愛熊朱古力禮盒、$828
可愛的針織半島門僮熊及朱古力禮盒為你的心儀對象傳達愛，門僮熊手執一張心意咭，可以寫下愛意之句。9粒半島經典系列朱古力，包括朱古力松露、夾心朱古力及焦糖海鹽朱古力，甜蜜濃情化不開。

2. agnès b. DÉLICES及agnès b. CAFÉ 

價錢：Chocolate Truffles in Valentine's Box，$420 / 12粒裝
agnès b. DÉLICES的心形朱古力禮盒嚴選法國朱古力，備有自選及限定口味選擇：前者可自由配搭不同松露或夾心朱古力，包括新口味粉紅色心形玫瑰夾心朱古力；後者則包括果仁醬脆皮牛奶朱古力配搭果仁醬脆皮黑朱古力，抑或焦糖果仁醬朱古力配搭馬達加斯加黑朱古力兩個款式，必定可為摯愛挑選最合適的甜蜜滋味。

agn&egrave;s b. D&Eacute;LICES及agn&egrave;s b. CAF&Eacute;

3. GODIVA 

價錢：戀人絮語巧克力心形禮盒11顆裝，$499
經典別致禮盒選用浪漫的玫瑰粉色為主調，以明艷水彩繪畫心形、玫瑰、蝴蝶、花卉及藤蔓等盎然蓬勃的初春景象。今年推出的6款禮盒，不但滿足不同饋贈的場合，當中紅色綢緞心形禮盒，更內藏多顆精選巧克力，以及預留位置讓戀人們加添額外驚喜，於節日美妙時刻綻放醇蜜記憶，與所愛之人共享難忘時刻。

GODIVA朱古力禮盒

GODIVA朱古力

4. Schoggi Meier 

價錢：熊抱戀人朱古力花束，$305
辛勞工作後，一個大大的擁抱總能給對方安慰。即使未能每天相見，就讓可愛的小熊代你陪伴在側。小熊手持少女心滿滿的粉色朱古力棒棒花束，浪漫極致，為她帶來一份甜蜜滋味。花束禮物包括有：
•「I Love You」紅桑子朱古力 (1塊)
•「Happy Valentine’s Day」榛子內餡黑朱古力棒棒糖 (1枝)
•「LOVE」紅桑子內餡白朱古力棒棒糖 (1枝)
• 草莓內餡心型白朱古力棒棒糖 (1枝)
• 紅桑子內餡心型白朱古力棒棒糖 (1枝)

Schoggi Meier

記者：招美寶

相關文章

【情人節2023】北角海濱花園設港版情侶波波草園　消費+會員積分換賀年禮品
18:11 2023/01/09
【情人節2023】北角海濱花園設港版情侶波波草園　消費+會員積分換賀年禮品
【情人節2023】4大高級酒店情人節Staycation 最平每晚$2,400起包晚餐+自助早餐【內附連結】
15:54 2023/01/25
【情人節2023】4大高級酒店情人節Staycation 最平每晚$2,400起包晚餐+自助早餐【內附連結】
【情人節2023】冧冧情人節禮物精選 agnès b.+Lush+TechLife浪漫實用兼備【內附連結】
今日 10:19
【情人節2023】冧冧情人節禮物精選 agnès b.+Lush+TechLife浪漫實用兼備【內附連結】

你可能感興趣

【情人節2023】北角海濱花園設港版情侶波波草園　消費+會員積分換賀年禮品
18:11 2023/01/09
【情人節2023】北角海濱花園設港版情侶波波草園　消費+會員積分換賀年禮品
【情人節2023】4大高級酒店情人節Staycation 最平每晚$2,400起包晚餐+自助早餐【內附連結】
15:54 2023/01/25
【情人節2023】4大高級酒店情人節Staycation 最平每晚$2,400起包晚餐+自助早餐【內附連結】
【情人節2023】冧冧情人節禮物精選 agnès b.+Lush+TechLife浪漫實用兼備【內附連結】
今日 10:19
【情人節2023】冧冧情人節禮物精選 agnès b.+Lush+TechLife浪漫實用兼備【內附連結】
情人節 美食 網上購物 酒店 朱古力

最高瀏覽

【熱話】煲仔飯外賣突著火　大快活：煲底過熱及天氣異常乾燥所致
16:18 2023/01/30
【熱話】煲仔飯外賣突著火　大快活：煲底過熱及天氣異常乾燥所致
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
今日 11:50
【新四十二章】龔嘉欣被爆與日籍男友拍拖兩年 　已共賦同居有望成兔年新娘？
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無
12:59 2023/01/24
【不孝子】單親母當清潔工辛勤供養留學　不孝仔攜妻兒移民：一通電話都無