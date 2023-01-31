【死因研訊】男子玩滑翔傘身亡死因續訊　友人稱曾赴指揮中心解釋死者可能身處位置

▲ 死者鍾旭華。（資料圖片）

41歲男子於2018年7月在大嶼山玩滑翔傘期間失蹤，搜救6天後被尋回後不治。死因研訊今（31日）續。死者從事資訊科技業的友人供稱，從遺孀得知搜救方不太重視其提供之座標位置資料，並擬沿原有路線再搜救，遂於死者被尋獲當天親赴指揮中心，向警方及消防代表解釋死者極可能身處座標位置，最終獲救援隊成員接納，對方稱「會搵人劈林落去」。

死者鍾旭華，生前為電子貿易公司東主，是香港滑翔傘協會會員，具中級飛行員資格。死者於2018年7月22日在大嶼山起飛場駕駛滑翔傘時失蹤，至同月27日被尋回後送院不治，終年41歲。

死者友人、當時在政府資訊科技部門工作的黃仲欣今透過視像系統越洋作供，黃稱7月23日從友人得知死者失蹤，轉折取得遺孀聯絡方式，並在26日下午約2時收到遺孀傳來由死者Google帳戶取得的地理數據，用作分析死者位置。黃約於3時42分將2個座標Excel檔案傳給遺孀，遺孀於4時許回覆黃稱，搜救方指座標位置不能靠攀爬抵達，除非有強烈理由或有人目擊事情，否則當日不能派直升機搜索。

及至27日早上8時許，黃從遺孀得知搜救方擬再循舊有路線搜索，不太重視座標位置，沒有計劃派員搜索。黃於庭上稱，明白當局接收大量資訊，未必那麼重視，遂決定親赴指揮中心解釋座標的重要性。

黃於11時17分到達，與遺孀一同遊說時任大嶼山南分區指揮官唐百旋和時任消防特種救援隊支援隊成員李偉明，以圖片解釋2個座標很可能是死者所在位置，並簡介自己的資訊科技背景。

黃表示，唐及李於她講解前，沒有特別部署搜索座標位置，會面期間李問及有關技術問題及得出座標的方法等，故黃認為「李Sir聽得明」，也接受座標的可信性高。黃於近12時再向李確認會否派員搜救，李稱「會搵人劈林落去」。

遺孀早前提及曾傳送死者的地圖路線截圖予警方，問及具資訊科技背景的人分析截圖需時多久。黃指，就她而言透過地圖資料可得知Google伺服器有儲存相關數據，大約1至2小時便可分析出座標。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣