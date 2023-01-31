【棚仔關閉】深水埗「棚仔」布市今日關閉　布販明起遷往食環新場地無縫交接

▲ 深水埗欽州街臨時小販市場今日關閉。（資料圖片）

食物環境衞生署表示，隨着深水埗欽州街臨時小販市場（「棚仔」）今日（31日）關閉，以騰出土地作公營房屋發展。選擇繼續經營的合資格布販將由明日起遷往鄰近的食環署新場地，做到無縫交接。

新場地共有53個攤檔，位於早前已停運並翻新過的通州街臨時街市第一至三座。檔位月租由765元起，平均約1,800元。去年16名合資格布販參加食環署安排的圍內競投，全部成交。除圍內競投外，另有12個攤檔於去年12月初的街市攤檔公開競投中成功租出，租戶將於5月1日起陸續遷入。街市內尚餘的攤檔將於下周二（2月7日）進行公開競投。

新場地距離欽州街臨時小販市場只有約300至400米，鄰近區內其他布匹相關行業聚集的基隆街、南昌街等。場內設有洗手間，並配備防火系統及風扇等通風設施，附近亦設上落貨停車場。新場地的場內設施、攤檔面積和周邊配套明顯較現時擁擠的臨時小販市場為佳。



食環署發言人表示，已為將遷往新場地的布販提供適切協助，包括提前在租約期正式生效前讓布販搬貨入內及進行裝修，亦已在較早前提醒檔戶有關申請額外供電的安排。食環署按照一般街市的做法，提供場地照明，並已在去年年底為攤檔安裝可以額外供電的電箱，有需要的檔販可以自行向電力公司申請額外供電。

欽州街臨時小販市場將於今日下午5時關閉。食環署發言人強調，一直有就關閉小販市場的安排與檔販聯繫。事實上，小販市場原計劃於去年年底關閉，但考慮到部分檔販希望經營至今年農曆新年後，食環署最終將關閉日期延至今日。如個別租戶在遷出時有實際困難，食環署會考慮酌情安排。

欽州街臨時小販市場於1978年落成，設有192個小販攤位，主要用作販賣布匹。為配合公營房屋發展，食環署自2014年起已與布販會面及舉行會議，就離場安排進行多次討論並提出可行方案，當中包括讓布販搬遷至新場地繼續經營，或領取一筆過的特惠金。小販市場內的持牌經營者早於2015至2019年間已經全部離場。至於小販市場內合資格的49位非持牌經營者，根據他們遞交的意向書，當中有33戶選擇離場及16戶選擇搬遷至新場地。

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責任編輯：吳穎嵛