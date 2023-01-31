【認罪候判】涉未提交選舉申報書　兩區議會落敗候選人認罪候判

▲ 兩名區議會落敗候選人承認沒有按照條例規定提交選舉申報書，獲准保釋至2月22日判刑。（資料圖片）

2名於區議會選舉中的落敗候選人，涉未按《選舉(舞弊及非法行為)條例》規定提交選舉申報書，案件今(31日)於東區裁判法院提堂，兩人各承認1項沒有按照條例規定提交選舉申報書的罪名，准保釋至2月22日判刑，其間等候社會服務令報告。

兩名被告胡健南(44歲)，報稱公司秘書；王鑑賢(38歲)，報稱健身教練。兩人各承認1項沒有按照《選舉(舞弊及非法行為)條例》第37條規定提交選舉申報書的罪名。控罪指2人於2019年12月29日，分別作為2019年區議會選舉東區漁灣選區及環翠選區候選人，沒有按照規定提交選舉申報書。

案情指，2019年區議會選舉於該年11月24日舉行，兩名被告於同年10月16日遞交提名表格，分別在該選舉東區漁灣選區及環翠選區參選。兩人收到候選人資料冊，當中有提醒他們須呈交選舉申報書。當屆候選人須於法定限期，即於2019年12月29日或之前向選舉事務處提交選舉申報書。

兩人最終於選舉中落敗，選舉事務處於法定限期內未收到2人的選舉申報書，遂於2020年1月中將事宜轉介廉署，廉署遂展開調查。

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記者：林育慧