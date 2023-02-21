長期病患者確診新冠後症狀不尋常 獲處方抗病毒藥如獲救生圈

▲ 林小姐經醫生處方後服用新冠口服藥抗病。（示意圖）

喉嚨痛、發燒、咳嗽、疲倦、流鼻水等，都是較為人熟知的新冠肺炎病徵。但有剛康復的患者形容，她所經歷的病徵「非典型」，確診之後心跳曾多次達每分鐘120下，心感不妙，亦知道家中的成藥主要是應對傷風感冒症狀，沒法對症下藥，擔心突然心臟病發，頓時大失方寸。最後她及時求診，獲處方抗新冠病毒藥物。根據現行政府政策，新冠確診者可以自行求醫，病情合適及合資格的患者可免費獲處方抗新冠病毒口服藥物。

確診後心跳攀升 高燒不退感迷茫



新冠肺炎的症狀不盡相同，新冠肺炎康復者林小姐年約50歲，她憶述：「當初確診時發燒至38.9度，雖然喉嚨並沒有難以忍受的痛，但卻有心跳加速，心率高達每分鐘120下。」由於她本身有高血壓及甲狀腺亢進，因此她非常擔心突然心臟病發，心情焦躁不安。她知道家中的成藥只能針對傷風感冒症狀，對她的情況並無幫助，因此決定盡快求診，以免誘發嚴重併發症。

獲處方抗病毒口服藥 症狀紓緩如釋重負



經醫生診斷及評估後，林小姐獲處方抗新冠病毒口服藥物，她在服藥後第2天已漸見好轉。她表示：「服用藥物後除了令病徵得以紓緩，感覺如獲『救生圈』，不安的心情終穩定下來，如釋重負。」雖已有好轉，但她仍需要按醫生處方及指示完成共5天的療程。

及早求醫防止病情惡化



確診新冠肺炎，症狀的嚴重程度和持續時間因人而異，一旦發現不幸確診，應按情況及早求醫診治，以免併發重症。現時私家醫院、診所、醫管局轄下普通科門診均可免費為合資格、病情適合的人士處方新冠口服藥物，醫管局普通科門診更預留1000個名額提供予長期病患等較高風險人士。60歲或以上的人士、60歲以下的高風險人士及長期病患者，醫護人員會按確診者的臨床情況及條件，處方抗新冠病毒口服藥物，除紓緩症狀外，更可預防重症及降低死亡風險。

林小姐最後亦寄語確診人士：「醫生能按患者病情處方有效藥物，以對應相關症狀。確診後應及早使用合適藥物，令生理病徵及心理壓力得以紓緩，即使出現併發症，都能盡早尋求醫護人員跟進以及早治理。」

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