【香港小姐】許子萱當選後「失蹤」屢缺席大台活動　網民質疑沒有履行港姐責任

▲ 許子萱去咗邊？

應屆港姐亞軍許子萱（Cecca）自當選後一直以港姐身份參與大小慈善活動或TVB大騷，不過近期被不少網民發現多次缺席TVB公開活動，現身的港姐代表僅得冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，而許子萱卻頻頻不見影，令網民質疑她不盡責。

【學霸港姐】25歲亞軍許子萱精通三文四語 「金融之花」同獲牛津劍橋取錄讀MBA

最新影片推介：王丹妮廖子妤專訪

屢次缺席TVB活動

其實應屆港姐當選後除了要在一年任期內履行慈善責任，亦會出席TVB年度盛事。但許子萱就被發現接連缺席TVB公開活動，包括去年11月《無綫節目巡禮2023》、今年1月的《萬千星輝頒獎典禮》、大年初一的《喜氣洋洋玉兔賀新歲》以及多個活動等，對上一次現身已是TVB 55周年的《萬千星輝賀台慶》。

而林鈺洧曾透露許子萱請了大假外遊而無暇出席，更令網民更覺她當選後完全沒有履行港姐責任。

▲ 許子萱奪得亞軍後經常不見影。

學霸背景 由參賽已為大熱

25歲的許子萱於《香港小姐競選2022》奪得「國際親善小姐」、「生態保育大使」及「亞軍」成三料亞軍。

生於廣州、13歲赴美國留學的許子萱自參選後，其學歷成為焦點，被視為大熱佳麗之一，外界更把她與「十優港姐」麥明詩作比較。

最終她憑出色口才、身形勻稱成為亞軍，但宣布結果時她疑似一臉不悅成焦點。

許子萱業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。在2023年QS世界大學排名中，密歇根大學位列25，是留學生的熱門之選。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

盼在娛圈發展 推遲修讀MBA課程

她畢業後在紐約美國銀行擔任投行分析師，又透露獲牛津及劍橋大學同時取錄讀MBA課程。她曾表示若參選成績佳將考慮延遲修讀MBA，希望嘗試拍劇、做司儀，向觀眾展現自己不同的面向。

她接受TOPick訪問時亦直言長遠來說都想完成學業，這亦是其心願之一， 惟她認為應趁現在年輕，把握機會探索這個行業：「由小到大都很想嘗試幕前的工作，包括主持和拍劇 ，所以我都會視乎這幾年的發展和成績再定奪，希望在短時間內有多些作品給觀眾和有機會與優秀的前輩合作。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R