【THE FIRST SLAM DUNK】成香港史上日本動畫及電影票房第二位　特典場推出全新禮品

▲ 《THE FIRST SLAM DUNK》

日本動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》自1月12日在香港上映以來，票房持續高企，先連續7日登上每日票房冠軍，於上映第19日（截至1月30日）港澳票房更衝破3600萬元（$36,138,464），累積觀映人次近46萬（457,317），超越《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》（2020）﹑《你的名字》（2016）及《午夜凶鈴》（1999）在香港票房，登本港史上日本動畫及電影累積票房第二位。

負責該片在本地發電影公司將於上映第4及第5週送出全新電影禮品 — 日本原裝海報宮城良田迷你海報（A5 size）及安西教練貼紙（A6 size），還特設「《 THE FIRST SLAM DUNK 》只是 不想輸 特典場」，禮遇最為豐富，可獲贈珍藏湘北隊正選五人球員卡及A3透明海報。

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