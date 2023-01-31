【食物安全】12月食物安全報告合格率約99.7％　約4,200個樣本受檢14個不合格

▲ 12月食物安全報告合格率約99.7％，約4,200個樣本受檢14個不合格。（資料圖片）

食安中心今日（31日）公布2022年12月食物安全報告，結果顯示在約5,100個完成檢測的食物樣本中，除較早前公布的14個樣本外，其餘樣本全部通過檢測，整體合格率為百分之99.7。

中心發言人表示，中心對約900個食物樣本作微生物檢測，約4,200個樣本進行化學及輻射水平檢測。

14個不合格樣本分別為除害劑殘餘含量超標的香蕉、木瓜及預先包裝茶葉樣本；二氧化硫含量超標及違反食物標籤規例的預先包裝糖桔餅及一個預先包裝涼果樣本；一個二氧化硫含量超標的預先包裝蜜棗樣本；違反食物標籤規例的預先包裝竹筍及預先包裝蝦乾樣本；金屬雜質含量超標的芋頭及一個鴨梨樣本；一個含二氧化硫的新鮮牛肉樣本；一個含孔雀石綠的鯇魚樣本；一個含硝基呋喃類代謝物的預先包裝冷藏蝦肉樣本及一個礦物油含量超標的預先包裝瓜子樣本。

中心去年共檢測約6.38萬個食物樣本，整體合格率為百分之99.8，與近年情況相若，顯示本港的食物安全一直維持在高水平。

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記者：黃穎津